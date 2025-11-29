"La Nación y 22 Provincias Defienden el Calendario de Vacunación frente a los Antivacunas"

Defensa Firme del Calendario Nacional de Vacunación en Argentina: Ministros se Unen Contra la Desinformación

El Ministerio de Salud de la Nación, junto a las autoridades sanitarias de 22 provincias, han emitido un fuerte comunicado, destacando la importancia y seguridad de las vacunas ante el aumento de discursos que ponen en duda su eficacia.

El pronunciamiento, respaldado por los ministros de Salud de casi todas las jurisdicciones, excluyendo Buenos Aires y Formosa, busca consolidar una postura federal en un contexto donde las coberturas de vacunación han disminuido y los mensajes erróneos proliferan en las redes sociales.

Vacunación: Un Pilar de Seguridad Sanitaria

Según el mensaje oficial, las vacunas incluidas en el calendario nacional han demostrado su seguridad a lo largo de varias décadas. Respaldo científico sólido confirma su efectividad en la prevención de enfermedades graves y la reducción de muertes.

El posteo difundido por el ministro de Salud, Mario Lugones

Compromiso Colectivo por la Salud Infantil

El documento enfatiza que cada dosis de las vacunas se somete a estrictas evaluaciones para asegurar su calidad y efectividad, controles que se mantienen a lo largo del tiempo. La vacunación se considera una política sanitaria crucial, que requiere el compromiso conjunto de la Nación, encargada de la adquisición y distribución, así como de las provincias y municipios, responsables de la aplicación. “Proteger a los niños es nuestra prioridad”, subraya el comunicado.

Estrategias para Reforzar la Confianza Pública

La difusión del documento también tuvo lugar en la red X a través de diversos funcionarios nacionales y provinciales, en un esfuerzo conjunto para fortalecer la confianza del público en el Calendario Nacional de Vacunación, asegurando su gratuidad y obligatoriedad en todo el territorio argentino.