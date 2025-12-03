La OCDE prevé menor crecimiento y mayor inflación en Argentina para 2026.

La OCDE Ajusta Sus Proyecciones para Argentina: Crecimiento y Aumento de Inflación en el Horizonte

Un nuevo informe de la OCDE revela expectativas menos optimistas para la economía argentina en 2026, destacando un crecimiento moderado acompañado de un aumento en la inflación. Te contamos todos los detalles.

Perspectivas Económicas para 2026

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha actualizado sus proyecciones económicas para Argentina, esperando un crecimiento del 3% para el año 2026, un descenso respecto al 4,3% anticipado en septiembre. Además, la inflación anual se proyecta ahora en 17,6%, superando la cifra anterior de 16,5%.

Un Escenario Deteriorado

Este ajuste representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales en el crecimiento, mientras que la inflación ha sido recalibrada 1,1 puntos al alza, sugiriendo una aceleración en la presión de precios.

Revisión de Expectativas para 2025

En el caso de 2025, la OCDE también ha revisado sus cifras, proyectando un crecimiento del 4,2% frente al anterior 4,5% y una inflación del 41,7%, superior al 39,8% estimado previamente.

Factores de Inflación a Largo Plazo

Malas noticias para los consumidores: la OCDE pronostica una inflación que seguirá disminuyendo de manera gradual, alcanzando 41,7% en 2025, 17,6% en 2026 y proyectando un 10% en 2027. Esto se espera bajo un marco de administración que busque equilibrar las cuentas públicas y mantener tasas de interés reales elevadas.

Las Claves del Crecimiento en 2026

Los principales motores del crecimiento para 2026, según el informe, incluyen un aumento en la inversión y las exportaciones, impulsadas por un clima más favorable para las empresas, regulaciones más accesibles y un sector energético y minero en expansión. “Se prevé que el crecimiento estará respaldado por la inversión y las exportaciones en un entorno cada vez más propicio”, enfatiza el informe.

Preocupaciones Macroeconómicas

A pesar de este optimismo, la OCDE subraya que su visión cautelosa está fundamentada en un reciente debilitamiento del crecimiento y en las tensiones cambiarias que evidencian vulnerabilidades macroeconómicas y incertidumbre política persistente.

Reformas Necesarias para el Futuro

Para fomentar un crecimiento sostenible a largo plazo, la OCDE señala que son necesarias reformas regulatorias, un fortalecimiento de la competencia interna y un impulso al comercio exterior. Asimismo, resalta la importancia de mantener una disciplina fiscal, con un enfoque en moderar el gasto y aumentar la recaudación.

Perspectivas sobre Política Monetaria

La política monetaria deberá seguir siendo restrictiva para consolidar la tendencia a la baja de la inflación. No obstante, la OCDE advirtió que el peso podría seguir siendo volátil debido a la situación política, aunque el impacto de las depreciaciones sobre los precios se ha atenuado.

Outlook Financiero y Desafíos por Delante

Se espera que el resultado fiscal muestre superávits entre 2025 y 2027, a pesar del incremento del gasto acordado por el Congreso y la suspensión temporal de las retenciones al sector agroexportador. Sin embargo, la OCDE advierte sobre la posibilidad de una nueva inestabilidad financiera, atribuida a reservas internacionales bajas y la alta inflación, lo que demanda una atención continua a reformas estructurales.

Aun con estos desafíos, la OCDE plantea que una implementación efectiva de reformas podría resultar en mejoras significativas en productividad, competitividad y sostenibilidad fiscal.