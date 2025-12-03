La OMS lanza guía clave sobre el uso adecuado de nuevas drogas para combatir la obesidad

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una guía decisiva sobre el abordaje médico de la obesidad, enfermedad que afecta a más de mil millones de personas en el planeta. Este enfoque se vuelve crucial ante la llegada de nuevos medicamentos que prometen facilitar la pérdida de peso.

Los comités de la OMS advierten que estas terapias no son soluciones milagrosas. Los fármacos, conocidos como “análogos del GLP-1”, deben ser prescritos y monitoreados por profesionales de la salud. Para lograr resultados sostenibles a largo plazo, es esencial que estos tratamientos vayan acompañados de un cambio significativo en los hábitos del paciente, incluyendo una mejora en la dieta y un mayor nivel de actividad física.

Enfrentando la Obesidad: Estrategias Clave

La guía resalta que la obesidad es una enfermedad compleja y crónica, que no se reduce a una simple cuestión de estilo de vida. Los nuevos tratamientos, que incluyen medicamentos como semaglutida, tirzepatida y liraglutida, inicialmente diseñados para la diabetes tipo 2, han demostrado reducir el peso corporal en aproximadamente un 15% en promedio.

La OMS sugiere dos recomendaciones clave:

El uso de estos fármacos debe restringirse a adultos con obesidad (excluyendo embarazadas) como parte de un tratamiento a largo plazo.

Se deben integrar en un enfoque integral de tratamiento, que supere la mera administración del medicamento.

Estas recomendaciones enfatizan la importancia de intervenciones conductuales intensivas, que incluyen:

Adopción de una dieta saludable. Incremento de la actividad física. Acompañamiento médico constante.

La naturaleza «condicional» de estas recomendaciones se debe a las incertidumbres que aún persisten sobre su eficacia y seguridad a largo plazo, así como los costes elevados de estas medicaciones y la capacidad de los sistemas de salud para financiarlas.

Como lo afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, “la nueva guía reconoce que la obesidad es una enfermedad crónica que necesita un tratamiento integral y sostenido en el tiempo.”