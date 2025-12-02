La recaudación tributaria se desploma por cuarto mes seguido, revelan cifras oficiales

La recaudación de recursos tributarios en noviembre sumó un total de $15.598 millones, mostrando un crecimiento del 19,7% en comparación interanual. Sin embargo, este informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) revela matices preocupantes en el contexto económico actual.

A pesar del aumento, Nadin Argañaraz, presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), advirtió que la recaudación tributaria a nivel nacional presentó una disminución del **8,7%** en términos reales respecto al mismo mes del año anterior, marcando la cuarta caída consecutiva en este indicador.

Al excluir los ingresos derivados del comercio exterior, las estimaciones indican una variación real interanual negativa del **3,6%**. Este contexto se complica al considerar que la variación positiva de noviembre se ve afectada por una alta base de comparación, especialmente a raíz de los ingresos extraordinarios ocurridos en noviembre del año anterior.

Factores que Influenciaron la Recaudación

El aumento en la recaudación de noviembre se vio influido por varios factores, entre ellos:

Moratoria: Se registraron ingresos bajo el Régimen de Regularización Excepcional, que incluyó un pago a cuenta con condonación del **20%** de intereses, así como cuotas por adhesiones a planes anteriores.

Se registraron ingresos bajo el Régimen de Regularización Excepcional, que incluyó un pago a cuenta con condonación del **20%** de intereses, así como cuotas por adhesiones a planes anteriores. Anticipos de Ganancias y Bienes Personales: Los ingresos asociados a estos conceptos se debieron al corrimiento de vencimientos de ejercicios fiscales previos.

Los ingresos asociados a estos conceptos se debieron al corrimiento de vencimientos de ejercicios fiscales previos. Impuesto PAIS: Este impuesto no está vigente en la actualidad, lo que impacta en la recaudación.

Este impuesto no está vigente en la actualidad, lo que impacta en la recaudación. Impuesto de Regularización de Activos: Se incluyeron ingresos por vencimientos relacionados a este régimen.

Se incluyeron ingresos por vencimientos relacionados a este régimen. Régimen Especial de Bienes Personales: Se registró el pago inicial para bienes regularizados, sin los cuales la variación interanual habría alcanzado cerca del **29%**.

Un Vistazo a la Recaudación por Impuestos

Analizando la recaudación de los distintos impuestos, se observa lo siguiente:

Impuesto al Valor Agregado (IVA)

El IVA Neto reportó ingresos de **$5.461 millones**, con una variación interanual del **27,9%**. En detalle, el IVA Impositivo aumentó un **24,4%** y el IVA Aduanero se incrementó un **19,6%**.

Impuesto a las Ganancias

La recaudación por este impuesto alcanzó los **$3.355 millones**, representando un crecimiento del **27,7%** interanual. Este mes coincide con el vencimiento de la declaración jurada de sociedades más relevantes después del cierre de diciembre.

Otros Impuestos Clave

El Impuesto a los Créditos y Débitos generó ingresos por **$1.249 millones**, con un aumento del **24,4%**. Sin embargo, esta cifra se vio afectada por un día hábil menos en comparación con el año anterior.

Los ingresos por Seguridad Social alcanzaron **$3.825 millones**, con un aumento del **29,8%**, favorecidos por el incremento en la remuneración promedio. En cambio, los Derechos de Exportación sufrieron una fuerte caída del **59,3%**, con un ingreso de **$240 millones**.

Finalmente, en Derechos de Importación y otros se obtuvieron **$598 millones**, marcando un aumento del **59,6%**, mientras que los ingresos por Bienes Personales se ubicaron en **$58 millones**, con una variación negativa del **52,6%**. El Impuesto a los Combustibles, por su parte, incrementó sus ingresos en **53,7%**, alcanzando los **$446 millones**.