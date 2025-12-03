La SEC asegura que puede actuar sin el Congreso

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, ha declarado que el organismo está listo para implementar nuevas regulaciones en el ámbito de las criptomonedas sin depender de la aprobación del Congreso.

En una entrevista reciente en CNBC, Atkins afirmó que la SEC posee la autoridad necesaria para adoptar medidas regulatorias dirigidas al mercado de activos digitales en el horizonte de 2026.

Avances Independientes de la SEC

Atkins destacó que, aunque el Congreso está trabajando en un proyecto de ley para regular el sector, la SEC seguirá avanzando a su propio ritmo. El funcionario mencionó que el organismo ofrece “asistencia técnica” a los legisladores mientras revisan la propuesta que actualmente sigue en debate en el Senado.

Desafíos y Acciones de la SEC

A pesar de enfrentar la crisis presupuestaria más extensa en su historia, la SEC ha mantenido el impulso en la creación de reglas “orientadas a ayudar al sector cripto”. Actualmente, se está preparando una “exención por innovación” que podría ser presentada en el próximo mes.

Nueva Gestión y Política Proactiva

Desde que asumió la presidencia en abril, tras su nominación por el presidente Donald Trump, Atkins ha tomado medidas significativas, reduciendo las acciones coercitivas contra empresas del sector cripto y otorgando «cartas de no acción» para proyectos que utilizan tecnología blockchain.

Objetivo de Fomentar el Desarrollo Tecnológico

Estas iniciativas buscan crear un ambiente más predecible para los desarrollos tecnológicos que no se ajustan totalmente al marco regulatorio actual. Esta estrategia está alineada con las políticas que la Casa Blanca ha estado promoviendo en relación con criptomonedas y tecnología distribuida.

Sinergia entre la SEC y el Senado

Mientras la SEC avanza en su agenda, el Senado también trabaja en una ley crucial que definirá qué organismo será responsable de regular cada aspecto del mercado cripto. Esta legislación busca aclarar las funciones tanto de la SEC como de la CFTC.

Tim Scott, presidente del Comité Bancario del Senado, ha indicado que esperan tener un borrador final este mes, el cual promete proporcionar mayor claridad tanto para empresas como para inversores en una industria que aún navega en aguas inciertas.