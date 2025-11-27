La Serena: Hallan cadáver flotante, podría ser el joven argentino desaparecido

Un trágico hallazgo ha conmocionado a la comunidad, después de que el cuerpo de un joven argentino de 17 años fuera localizado flotando en el mar de La Serena, Chile. Alejandro Cabrera Iturriaga había desaparecido en la misma área el pasado 17 de noviembre.

El descubrimiento se produjo esta mañana, alrededor de las 9:30, durante una operación de patrullaje realizada por la Gobernación Marítima de Coquimbo. Una lancha de fiscalización de pesca, que estaba llevando a cabo tareas en la playa Cuatro Esquinas, detectó el cuerpo, que se cree corresponde a Alejandro, oriundo de San Juan.

Detalles del Trágico Suceso

Las autoridades habían suspendido oficialmente la búsqueda el 24 de noviembre, pero la Gobernación Marítima había instruido a todas las unidades navales a seguir atentos durante sus recorridos. Esta precaución fue clave para el hallazgo de hoy.

Tras el descubrimiento, se dio aviso inmediato al Ministerio Público. Efectivos de la Armada recuperaron el cuerpo y lo trasladaron al Muelle de Pasajeros, donde se realizarán las pericias pertinentes para la identificación oficial.

La Desaparición de Alejandro

El joven argentino desapareció en el mar tras ser arrastrado por las olas junto a sus hermanos. Francisco Boldo, un rescatista chileno, logró salvar a cuatro de los chicos, pero lamentablemente no pudo ayudar a Alejandro, quien se sumergió en el océano.

El esfuerzo de búsqueda inicial incluyó drones y la colaboración de pescadores locales, así como voluntarios expertos en buceo. A pesar de intensas operaciones que abarcaron siete días, se desistió de seguir buscando el 24 de noviembre, justo antes de que la noticia del hallazgo reavivara la tristeza de su familia.

Advertencias Ignoradas

La playa Cuatro Esquinas y Avenida del Mar son frecuentadas por turistas argentinos, a pesar de los carteles que advierten sobre las condiciones peligrosas y que el lugar no es apto para el baño. Este evento trágico resalta la necesidad de poner mayor atención a estas advertencias para evitar que situaciones así se repitan en el futuro.