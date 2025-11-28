La UBA inaugura un centro de investigación sobre el terrorismo

La Universidad de Buenos Aires (UBA) presenta un nuevo hito en la academia: el Instituto de Estudios sobre Seguridad Estratégica en relación al Terrorismo y Crimen Organizado Internacional (ISETCO), destinado a convertirse en un referente regional en el análisis de amenazas complejas.

Un Nuevo Espacio Académico para el Análisis de Amenazas

Este nuevo instituto, lanzado oficialmente el 27 de noviembre en el Salón Rojo de la Facultad de Derecho, busca articular un enfoque interdisciplinario para tratar temas esenciales relacionados con la seguridad.

Interdisciplinariedad y Cooperación

Desde la UBA, se define al ISETCO como un espacio que promoverá «investigación especializada, cooperación interinstitucional y diálogo estratégico». El objetivo es fortalecer el diseño de políticas públicas enfocadas en la seguridad estratégica, con un claro compromiso hacia la academia, el Estado y la comunidad internacional.

Inauguración con Presencia Destacada

La inauguración fue encabezada por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, junto al decano de la Facultad de Derecho, Leandro Vergara, y otros referentes como el juez federal Ariel Lijo y Luciana Micha, directora ejecutiva del instituto. También se destacó la participación virtual de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a presidir la ONU.

Jornada Académica en Cinco Paneles Temáticos

La jornada inaugural se delineó a través de cinco paneles temáticos que exploraron el terrorismo global, el crimen organizado transnacional, los desafíos en el ámbito judicial y tecnológico, además de la experiencia argentina en la lucha contra el terrorismo.

Expertos y Moderadores de Alto Nivel

Entre los disertantes se encontraban figuras relevantes como los camaristas Mariano Borinsky y Daniel Petrone, el agregado jurídico regional del FBI, Ricardo Hernández, y la directora de la Escuela Política de la UCA, Lourdes Puente Olivera. Además, participaron fiscales como Alejandra Mángano, Juan Bautista Mahiques y Cecilia Incardona, todos moderados por periodistas de renombre como Eduardo Feinmann y Romina Manguel.