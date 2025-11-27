La UCR propone regular la eutanasia en Argentina para asegurar una muerte digna.

Diputados de la Unión Cívica Radical, encabezados por Lisandro Nieri, han presentado una propuesta de ley destinada a regular la eutanasia en Argentina. Esta iniciativa pretende asegurar el derecho de las personas con enfermedades graves y crónicas a decidir sobre el final de su vida con dignidad.

El proyecto busca fundamentarse en preceptos ya establecidos en la legislación sanitaria nacional. Se apoya en la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), las cuales reconocen la autonomía del paciente y su derecho a rechazar tratamientos que prolongan el sufrimiento.

Para garantizar que la decisión se tome de manera informada, el proyecto establece medidas de protección estrictas. Esto incluye la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción, el consentimiento informado del paciente, y asegurar la opción de revocar la decisión en cualquier momento.

Seguridad para el Personal Sanitario

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la seguridad jurídica para los profesionales de la salud. Se planean modificaciones al Código Penal que despenalizan a los médicos que sigan los procedimientos establecidos por esta nueva normativa. Además, se contemplan sanciones para aquellos que obstaculicen el acceso a la práctica.

«Este proyecto tiene como fin garantizar que cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones dignas, sin sufrimientos innecesarios», afirmó Nieri. El diputado resaltó que se busca dar certeza a los médicos y las familias mediante procedimientos claros y supervisados por comisiones médicas.

Aprendiendo de la Experiencia Internacional

La propuesta se inspira en modelos exitosos implementados en naciones como Canadá y España, donde se regula la eutanasia dentro de marcos éticos. La bancada radical ha destacado que regular la eutanasia no busca promover la muerte, sino humanizar el final de la vida y atender una demanda social y profesional histórica.

Un Contexto Legal en Transformación

Aunque la propuesta busca legalizar la eutanasia activa, en Argentina ya existe un marco para la eutanasia pasiva mediante la Ley 26.742, que permite a los pacientes con enfermedades terminales rechazar tratamientos que prolonguen términos agonizantes.

La reciente legalización de la eutanasia en Uruguay ha agregado presión al debate en Argentina, elevando la discusión sobre este derecho en un contexto regional en el que varios países han comenzado a explorar opciones similares.

Carlos «Pecas» Soriano, experto en Medicina de Emergencias y Bioética, enfatiza la importancia de abordar las barreras culturales que rodean este tema. Señala que, en Occidente, existe una tendencia a ver la muerte como un «fracaso médico», lo que complica la discusión necesaria sobre este derecho.

El especialista también menciona que muchas personas aún desconocen que están protegidas por la Ley de Muerte Digna, lo que perpetúa un ciclo de encarnizamiento terapéutico no intencionado.