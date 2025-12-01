La Última Luna Llena ‘Extrema’ Hasta 2042: La Fría de Diciembre

El 4 de diciembre de 2025 se desvelará un impresionante espectáculo cósmico, la última Luna llena del año, que promete ser un deleite visual y astronómico.

El gran cierre lunar del 2025

Este evento marcará el fin del ciclo lunar de 2025 y será la última superluna visible hasta 2042, según datos de fuentes astronómicas internacionales. La Luna alcanzará su máximo brillo a las 23:14 GMT, pero desde la noche anterior se podrá apreciar como una Luna llena.

Cómo observar el fenómeno desde Argentina

En Argentina, el espectáculo comenzará a vislumbrarse entre el 3 y el 5 de diciembre, cuando la iluminación sea casi total. Durante estas fechas, el satélite se presentará en su tamaño más grande y brillante, dado que se encontrará cerca del perigeo, el punto más cercano a la Tierra.

Una luna llena extrema

La característica de «extrema» se debe a un fenómeno conocido como “standstill lunar”, que ocurre cada 18,6 años. En este ciclo, la Luna se sitúa en puntos de declinación muy marcados, lo que permitirá que la Luna llena de diciembre se observe más alta en el hemisferio norte y más baja en el hemisferio sur, donde adoptará tonalidades anaranjadas, resultado de la refracción atmosférica.

Una oportunidad para astrofotógrafos

La Luna llena de diciembre representará una oportunidad única para los amantes de la astrofotografía. Durante este evento, su brillo será hasta un 15% más intenso y su tamaño podrá ser un 8% más amplio en comparación con una Luna llena promedio.

Características de la observación lunar

El evento será particularmente especial en el hemisferio sur, donde se apreciará cerca del horizonte, generando una ilusión visual que la hará parecer aún más grande. Los mejores momentos para disfrutar de este espectáculo serán la tarde del 4 y la madrugada del 5 de diciembre, especialmente en áreas con horizontes despejados.

La tradición detrás de la Luna llena de diciembre

Tradicionalmente, esta Luna es conocida como la «Luna Fría», un término que proviene de las culturas indígenas de América del Norte, quienes la asociaban con la llegada de las temperaturas más frías. También es denominada Luna de la Noche Larga y, en algunas regiones del hemisferio sur, Luna de Fresa, en relación con los ciclos agrícolas.

¿Qué sigue después de esta Luna llena?

Tras el 4 de diciembre, la siguiente Luna llena será el 3 de enero de 2026, conocida como la Luna del Lobo. Aunque también será una superluna, no alcanzará la intensidad de la registrada en diciembre. La próxima aparición de una superluna extrema, similar a la de este año, no se repetirá hasta 2042.