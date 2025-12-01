Laboratorios Ramallo ocultó contaminación bacteriológica para seguir vendiendo fentanilo

Una reciente investigación revela un oscuro panorama en el manejo del fentanilo en Argentina, donde se han destapado graves irregularidades en la producción que han contribuido a una crisis sanitaria sin precedentes.

Un informe contundente señala que los Laboratorios Ramallo ocultaron resultados de contaminación bacteriológica, poniendo en riesgo vidas para no interrumpir la comercialización de este potente opioide. Hasta el momento, se han registrado 173 muertes como consecuencia del consumo de fentanilo, lo que pone en jaque la credibilidad del sistema de salud argentino.

Testimonios Reveladores: Una Cadena de Negligencia

El periodista Andrés Klipphan, en su investigación para Infobae, presenta el testimonio de una testigo clave que ha declarado ante el juez Ernesto Kreplak. Dicho testimonio revela que se priorizaron los protocolos de venta sobre los de esterilidad, llegando al extremo de vender productos contaminados con la argumentación de que era necesario «vender igual».

La Manipulación de Resultados y la Desaparición de Pruebas

Los resultados positivos de pruebas microbiológicas eran registrados en cuadernos que misteriosamente «desaparecían» al surgir rumores de inspecciones de la ANMAT. Este hecho resalta la gravedad de las prácticas fraudulentas que se han instaurado dentro de la producción y comercialización del fentanilo.

Incautaciones Masivas y Proceso Judicial en Curso

En los últimos seis meses, las autoridades han recuperado más de 82 mil ampollas de fentanilo contaminado en operativos realizados en provincias como Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe. Estos esfuerzos forman parte del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”, impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

Detenidos y Allanamientos en Todo el País

La investigación ha llevado a la detención de 14 personas, incluidos directores y propietarios de los laboratorios implicados, todos acusados de adulteración de medicamentos con un resultado fatal. Este caso ha comenzado a ser comparado con las tragedias de Cromañón y Once, dada su magnitud y las implicaciones para la salud pública.

Las Redes de Distribución y la Extensión del Problema

Hasta ahora, se han identificado 187 droguerías y clínicas que participaron en la distribución del fentanilo adulterado, y un total de 40 de ellas recibieron ampollas de los lotes contaminados. Las autoridades han intensificado sus acciones con allanamientos en varios puntos del país, asegurando la custodia de materiales comprometidos.

El material incautado está bajo la protección de la ANMAT y se encuentra a disposición de la justicia, mientras el caso continúa desarrollándose y se esperan nuevas revelaciones.