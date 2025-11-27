Las Causas de Abuso Sexual Contra el Juez Alcanza la Comisión que Podría Iniciar un Juicio Político

Juez Maraniello en la Mira: Investigación por Abuso Sexual y Maltrato Laboral

El juez Alejandro Patricio Maraniello enfrentará una exhaustiva investigación por supuestos casos de abuso sexual y maltrato laboral. La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación ha decidido actuar ante la gravedad de las denuncias.

Un Cambio Decisivo en el Proceso La Comisión de Disciplina, que hasta ahora se ocupaba de las denuncias, ha trasladado el caso a la Comisión de Acusación. Este cambio es crucial, ya que la nueva comisión tiene el poder de suspender al juez y enviarlo a juicio político, lo que podría llevar a su destitución. Respaldo de la Comisión La decisión fue respaldada por destacados miembros de la Comisión de Disciplina, incluyendo a César Grau, Luis Juez y Eduardo Vischi, entre otros. La única abstención en la votación provino del juez Alberto Lugones, quien expresó su preocupación por la unificación de las denuncias.

Un Contexto Polémico Maraniello captó la atención pública el pasado septiembre, cuando emitió un fallo controvertido que prohibía la difusión de grabaciones de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Esta acción fue criticada por muchos como censura, aunque la medida se levantó más tarde al retirarse la causa. Delitos Atribuidos Las denuncias que pesan sobre Maraniello incluyen acusaciones de acoso, abuso sexual y maltrato laboral hacia empleadas. Además, enfrenta investigaciones por presuntos desvíos de fondos a una organización que él mismo presidía. La mayoría de estas inquietudes serán abordadas por la Comisión de Acusación, excepto un caso relacionado con el retardo de justicia, que seguirá bajo la revisión de la Comisión de Disciplina.

Declaraciones Impactantes Recientemente, se filtraron testimonios de testigos que corroboran las denuncias. Entre ellos, Guillermo Antelo y Florencia Nallar expusieron conductas inapropiadas del juez, que incluyen un «código de vestimenta» impuesto a las empleadas y actitudes de abuso de poder. Un Ambiente de Trabajo Tóxico Florencia Nallar reveló que en el entorno laboral eran referidas como «las azafatas» y «las Maraniellas», creando un contexto degradante para las mujeres en su tribunal. Además, Antelo compartió un episodio donde el juez mantenía comportamientos invasivos hacia su secretaria privada, incluyendo tocamientos inapropiados.

La Cámara Interviene Antelo también reportó que la Cámara tuvo que intervenir por la colocación de una cámara en la puerta del juzgado, acción que fue finalmente desmantelada debido a su naturaleza invasiva y poco ética.

La situación del juez Maraniello se torna cada vez más complicada. Las investigaciones avanzan y la sociedad observa de cerca cómo se manejarán estas serias acusaciones dentro del sistema judicial argentino.