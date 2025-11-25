Las chicas de Argentina siguen triunfando

La Selección argentina femenina de futsal brilló en su segundo partido del Mundial, logrando un emocionante triunfo sobre Polonia y consolidándose como líder del Grupo A.

En un encuentro más desafiante que su debut contra Marruecos, donde ganaron cómodamente por 6 a 0, las dirigidas por Nicolás Noriega demostraron gran determinación para mantener la ventaja, a pesar de jugar con una ordenada defensa tras la expulsión de una jugadora en la segunda mitad.

Goles Clave que Condujeron al Triunfo

Los tantos argentinos fueron obra de Silvina Nava, Agostina Chiesa y Lucía Rossi. Polonia logró descontar gracias a las anotaciones de Aga Bala y Anna Choras, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.

Dominio Argentino y Estrategia Defensiva

El dominio del partido estuvo presente, especialmente en la primera mitad, donde Argentina capitalizó jugadas estratégicas desde pelotas paradas, ampliando así su ventaja inicial. Sin embargo, la expulsión de Nava, quien había abierto el marcador, requirió que el equipo ajustara su estrategia defensiva durante los segundos 20 minutos del encuentro.

Clasificación a Cuartos de Final a la Vista

Con esta victoria, la «Albiceleste» no solo se afianza en la cima del Grupo A con 6 puntos, sino que virtualmente asegura su lugar en los cuartos de final. La clasificación final dependerá de su próximo encuentro contra Filipinas, a realizarse el jueves a las 9:30, donde Argentina buscará continuar con su impresionante desempeño, aunque sin poder contar con la figura Nava, quien acumula tarjetas.

Mirando hacia el Futuro

Las jugadoras argentinas se preparan para afrontar este afrontar este nuevo desafío con la mira en consolidar su espectacular inicio en el primer Mundial femenino de futsal de la historia. Su desempeño hasta ahora ha generado grandes expectativas y los hinchas están listos para seguir alentando desde casa.