Las criptomonedas con potencial de subir hasta un 55%

El mercado de criptomonedas se encuentra ante un desafío sin precedentes, con Bitcoin (BTC) cayendo drásticamente y reavivando el temor entre los inversores. ¿Qué factores están detrás de esta caída y cuáles son los activos que resisten la tormenta?

El precio de Bitcoin se desplomó a los u$s84.500, marcando una corrección cercana al 35% desde su récord histórico de octubre, donde superó los u$s126.000. Este descenso ha causado liquidaciones masivas, generando una ola de ventas que ha desencadenado el pánico entre los inversores.

El pasado reciente del BTC ha sido complicado. Durante su caída, llegó a tocar los u$s81.000, rompiendo soportes técnicos clave. Analistas advierten que la directriz alcista, situada entre u$s81.000 y u$s82.000, es la última barrera antes de una posible caída aún más drástica.

La Triple Amenaza que Afecta a Bitcoin

Varios factores están afectando gravemente el apetito por el riesgo de los inversores:

Tasas de Interés Elevadas: Las altas tasas establecidas por la FED, entre 3,75% y 4%, junto al escepticismo sobre un posible ajuste, han debilitado los activos de riesgo.

Éxodo de Inversores Institucionales: La reciente venta masiva de Bitcoin por parte de los ETF representó u$s900 millones en un solo día, acumulando un total de u$s21.000 millones en lo que va del mes.

Falta de Compradores: Desde finales de octubre, el volumen de compra se ha mantenido bajo. Coinbase, por ejemplo, ha registrado un récord de ventas continuas.

Figuras reconocidas, como el inversionista Robert Kiyosaki, han vendido millones de BTC, generando preocupación en el mercado. «Baja porque venden, venden porque baja», explica el analista Iván Bolé.

Resiliencia en el Mercado: Altcoins que Sobresalen

A pesar del clima adverso, algunas altcoins continúan mostrando fortaleza. Mientras Bitcoin lucha por mantenerse, hay activos que desafían la tendencia.

Zcash (ZEC) se ha destacado con una correlación negativa con Bitcoin, lo que significa que su precio tiende a aumentar cuando BTC disminuye. Esta altcoin ha mantenido una estructura ascendente, y está en camino de superar la resistencia en u$s749.

Pi Network (PI), por su parte, creció un 18% mientras Bitcoin cayó un 19% en 30 días, mostrando una sólida entrada de capital.

Tokens que Contrarrestan la Caída del Mercado

Un grupo de activos que capta el interés son las exchanges descentralizadas de contratos perpetuos. Activos como Avantis (AVNT), Zeta (ZEX), y Hyperliquid (HYPE) están haciendo ruido, convirtiendo la volatilidad en ingresos.

Estos tokens ofrecen comisiones automáticas cuando los traders abren o cierran contratos, haciendo que sus ingresos aumenten en períodos de alta actividad. Por ejemplo, el protocolo Hyperliquid utiliza sus comisiones para recomprar su token nativo, estabilizando su precio.

Mientras Bitcoin continúa enfrentando turbulencias, el futuro de los Perp-DEX se ve prometedor, pudiendo no solo sobrevivir la crisis actual, sino también posicionarse fuertemente para futuros ciclos de crecimiento en DeFi.