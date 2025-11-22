Las Criptomonedas que Crecen Mientras Bitcoin Baja

A pesar de la turbulencia que sacude al universo de las criptomonedas, un grupo inesperado de tokens está destacando por su estabilidad. Estos activos, ligados a la infraestructura de los intercambios descentralizados, están atrayendo la atención de analistas e inversores institucionales.

El Auge de los Perp-DEX: Resiliencia en Tiempos Difíciles

Con mercados mayormente en declive y Bitcoin defendiendo sus niveles de soporte, los tokens de **Avantis (AVNT)**, **Zeta (ZEX)**, **Hyperliquid (HYPE)** y **Aster (ASTER)** han demostrado una resistencia notable. A diferencia de muchas altcoins que sufren pérdidas significativas, estos activos han mantenido su volumen y tracción, desafiando las expectativas en un clima bajista.

Un Modelo Innovador para la Generación de Ingresos

Según el analista Rodrigo Mansilla, la clave del rendimiento de los Perp-DEX radica en su modelo de negocio: «Cuando el mercado se mueve intensamente, estos activos generen más comisiones, lo que a su vez alimenta la fortaleza de su token nativo». Esta dinámica crea un flujo de ingresos constante, especialmente en épocas de alta volatilidad.

Las claves de los Perp-DEX

Por ejemplo, en **Hyperliquid**, el 97% de las comisiones se redirigen a la recompra de tokens HYPE, estabilizando su precio en un entorno de mercado volátil. Por otro lado, **Aster** combina el trading perpetuo con un modelo que permite generar rendimiento sobre los colaterales depositados, apelando tanto a traders activos como a aquellos en búsqueda de retornos más estables.

Tokens con Usabilidad Real en el Ecosistema

A pesar de no tener un impacto inmediato, tanto **Avantis** como **Zeta** se diferencian por su utilidad concreta en protocolos de derivados. En **Zeta Markets**, ZEX no solo actúa como intercambio, sino que también incentiva la liquidez y la participación en la gobernanza, asegurando una demanda estable en el tiempo.

Por su parte, la atractiva valoración de **Avantis** hace que sea una alternativa viable para traders que buscan investirse en el sector de derivados sin pagar costos excesivos.

La Evolución Hacia los Derivados Descentralizados

Los Perp-DEX representan una evolución tangible en el sector de criptomonedas, ya que cada vez más traders profesionales prefieren operar en plataformas descentralizadas. Esta tendencia se intensificó tras las preocupaciones regulatorias hacia los exchanges centralizados, junto a la caída de plataformas tradicionales. **Hyperliquid** se destaca por construir su propia cadena, optimizada para operaciones de trading perpetuo, lo que asegura rapidez en las liquidaciones.

El Futuro de los Perp-DEX en un Mercado en Estabilización

Los analistas predicen un panorama variado para los Perp-DEX si logran mantener o aumentar su volumen de operaciones. Se espera que **HYPE** pueda alcanzar los $45–$50, mientras **ASTER** tiene el potencial de consolidarse como un actor clave en múltiples cadenas. Aunque **ZEX** y **AVNT** tienen menor capitalización, podrían beneficiarse de un creciente interés en el sector de derivados.

Sin embargo, completar el panorama es esencial: un descenso abrupto en el volumen o el surgimiento de competidores sólido podría desafiar su actual posición de fortaleza. En un entorno donde cada mes se presentan nuevos proyectos, la sostenibilidad de estos tokens es crucial.

En este contexto, los tokens de los Perp-DEX emergen como una opción atractiva al ofrecer valor tangible en lugar de depender únicamente del optimismo del mercado. Esta tendencia sugiere que, si la estabilidad persiste, estos cuatro activos no solo sobrevivirán a la fase bajista, sino que también podrían consolidarse como piezas clave en el próximo ciclo del ecosistema DeFi.