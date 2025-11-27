Las Detenciones en Comisarías se Doblaron en la Última Década

La situación carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires está en el centro de la controversia, pues la cantidad de personas detenidas en comisarías se ha multiplicado en menos de diez años, evidenciando problemas graves en el sistema de justicia.

Según un informe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP), hoy más de 13,000 personas permanecen en calabozos de comisarías porteñas, una cifra alarmante que se ha duplicado desde 2016, cuando había 5,422. Este incremento plantea serias preocupaciones sobre las condiciones de detención y limita la capacidad de los policías para realizar tareas de patrullaje y prevención.

La Normalización de las Detenciones en Comisarías

En los últimos dos años, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha sido testigo de numerosas fugas de presos, lo que ha llevado a INECIP a afirmar que el alojamiento prolongado en comisarías se ha “normalizado”. La Procuración Penitenciaria estima que entre 2,000 y 2,500 personas están detenidas en alcaidías porteñas, superando significativamente los 800 que había en 2022.

Conciencia sobre las Condiciones Inadecuadas

INECIP advierte que las comisarías no cumplen con los estándares mínimos para la detención. Falta de atención médica, alimentación adecuada y espacios higiénicos son algunos de los problemas recurrentes. “Los condenados que cumplen penas en estas comisarías no viven bajo malas condiciones carcelarias, sino en un contexto de vejámenes y torturas”, afirma el informe.

Comparativas entre CABA y Santa Fe

El reciente informe también destaca las dramáticas diferencias entre Buenos Aires y Santa Fe. En esta última provincia, la política implementada en 2023 busca reducir la población carcelaria en comisarías, trasladando detenidos a establecimientos penitenciarios. Esto permite que la policía se enfoque nuevamente en su labor preventiva, aunque aún 7,7% de los detenidos permanece en comisarías.

Casos Impactantes en Comisarías Porteñas

Un informe de INECIP detalla las condiciones en varias comisarías de Buenos Aires. Por ejemplo, en la Comisaría Vecinal 1C, 45 detenidos ocupan un espacio diseñado para solo 17, obligando a compartir colchones en condiciones de hacinamiento. En la Comisaría Vecinal 2A, la sobrepoblación es igualmente grave y se han identificado deficiencias en los servicios básicos.

Polémica en Chubut y la Denuncia de una Jueza

La situación ha llevado a la remoción de la jueza de Chubut, Daniela Arcuri, quien documentó las condiciones inhumanas en que se encuentran los detenidos. Su informe reveló problemas severos como falta de calefacción, agua caliente y condiciones de higiene inadecuadas, así como una grave escasez de personal.