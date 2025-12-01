Las exportaciones argentinas aceleran a fin de año: claves del repunte

Título: ¡Récord en Exportaciones Argentinas! El Auge que Sorprende en 2025

Bajada: Las cifras del último trimestre muestran un notable incremento en las exportaciones argentinas, destacándose nuevos mercados y un crecimiento significativo en varios sectores clave.

Las exportaciones argentinas están viviendo un momento emocionante, con un incremento notable durante este cierre de año. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el crecimiento acumulado alcanzó un impresionante 7,5% en los primeros nueve meses de 2025.

Un Repunte Sostenido en las Ventas Exteriores

Después de un aumento moderado del 7,5% interanual en julio, las ventas externas mostraron un crecimiento más robusto, alcanzando un 16,4% en agosto y un 16,9% en septiembre. Estas cifras reflejan un fortalecimiento claro de la tendencia positiva en el comercio exterior argentino.

Ampliación de Mercados: Nuevas Oportunidades

La diversificación geográfica se ha convertido en clave para este crecimiento. Nuevos destinos como India y diversos países africanos están surgiendo como grandes oportunidades de negocio. En particular, las exportaciones hacia India han escalado un 57,8% en comparación con el año anterior, mientras que las ventas a China crecieron un 29,3%.

El Mercado Indio: La Revelación del Año

India ha sorprendido al convertirse en un mercado crucial, impulsado por una mayor demanda de productos como harinas, aceites y alimentos. Los Estados Unidos también destacan, con un aumento superior al 23%, a pesar de las barreras comerciales implementadas por la administración Trump.

Impacto de Brasil en el Comercio Argentino

En contraste, Brasil ha registrado un descenso del 4,9%. Esta caída representa un llamado de atención, dado que el país vecino desempeña un papel significativo en el comercio de manufacturas. La disminución de su demanda podría afectar negativamente sectores vitales como el automotriz y el metalmecánico en Argentina.

Principales Sectores que Impulsan las Exportaciones

Los sectores que lideran el crecimiento en las exportaciones son la energía y la agroindustria. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, el agro ha liquidado un total de 34.500 millones de dólares entre enero y octubre, con proyecciones que podrían llevar esta cifra a 37.150 millones al finalizar el año.

Una Mirada al Futuro del Comercio Exterior

El desempeño de este año es alentador y sugiere un potencial cambio en la dinámica exportadora. Sin embargo, será crucial implementar una agenda coordinada entre el sector público y privado para mantener este impulso. Las cifras actuales son auspiciosas, pero la pregunta que queda es si este crecimiento marcará un punto de inflexión o es solo un fenómeno estacional.

Ezequiel García Corado, Gerente General de Outland Logistics