Las Mejores Carreras Universitarias para Estudiar en 2026: Perspectivas de la IA

Las Carreras del Futuro: Profesiones con Altos Ingresos en dólares para 2026

El avance de la inteligencia artificial transforma el panorama laboral, y la elección de una carrera universitaria se vuelve más estratégica que nunca. Descubre qué estudiar para asegurar un futuro prometedor.

El impacto de la inteligencia artificial en la educación

Con 2026 a la vuelta de la esquina, la inteligencia artificial no solo está redefiniendo trabajos, sino también orientando a jóvenes sobre qué carreras ofrecen un futuro brillante. Esta herramienta se convierte en un aliado invaluable para identificar formaciones que prometen un alto potencial laboral y atractivos salarios en dólares.

Carreras con futuro: El análisis de la IA

Según las últimas proyecciones de sensores de inteligencia artificial, hay tres carreras destacadas que cumplen con criterios esenciales: alta demanda, salarios competitivos y posibilidades de trabajo remoto. Todas ellas están al alcance en universidades argentinas reconocidas.

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Los expertos en ciencia de datos son fundamentales en la era digital, capaces de transformar enormes volúmenes de información en estrategias efectivas. Esta disciplina incluye la creación de modelos predictivos y la optimización de procesos en sectores como finanzas y salud.

Se estima que los profesionales en este campo pueden alcanzar ingresos anuales superiores a los u$s120.000, con perfiles senior que podrían ganar hasta u$s171.000.

Ingeniería en Software y Desarrollo Full-Stack

Los ingenieros en software se encuentran en el centro del desarrollo tecnológico, diseñando tanto el aspecto visual de las aplicaciones como la gestión de bases de datos. Su versatilidad les permite trabajar en proyectos desde el inicio hasta su implementación.

Con un mercado que demanda talentos extranjeros, el promedio salarial para estos profesionales ronda los u$s47.000 anuales, pudiendo elevarse hasta u$s96.000 dependiendo de la experiencia.

Ingeniería en Ciberseguridad

A medida que las amenazas informáticas aumentan, los ingenieros en ciberseguridad se convierten en piezas clave para proteger información sensible. Estos especialistas diseñan e implementan estrategias para prevenir ataques y garantizar la seguridad digital.

El atractivo de este campo es evidente, ya que los salarios internacionales pueden alcanzar hasta u$s165.000 anuales, con una demanda mucho mayor que la oferta disponible.