Legislatura aprueba aumento del Fondo de Alta Complejidad tras intenso debate

La última sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del Chaco se transformó en un intenso debate que mantuvo a los legisladores en el límite. Tras más de dos horas de intercambios acalorados, el oficialismo logró la aprobación de la modificación del artículo 37 de la Ley 800-H, impulsando un cambio crucial en los aportes al Fondo de Alta Complejidad.

Con 18 votos a favor y 13 en contra, los diputados aprobaron el Proyecto de Ley 2343/24, que eleva el aporte personal del 2% al 2.5% para los funcionarios de todos los poderes del Estado, así como para altos cargos y directores de empresas estatales. También se incrementará la contribución estatal en los mismos porcentajes.

Una Necesidad Urgente

El oficialismo defendió la medida, argumentando que es vital para el sostenimiento de tratamientos oncológicos, renales y trasplantes, cuyos costos han aumentado significativamente en los últimos años. El diputado Juan José Bergia subrayó que “no se actualiza hace 30 años” y que el fondo enfrenta un “déficit crónico” que afecta a muchos pacientes.

“Si no actualizamos este fondo, son los pacientes quienes sufrirán las consecuencias”, resaltó Bergia, evidenciando la urgencia de esta reforma en un contexto de creciente demanda de servicios de salud de alta complejidad.

Críticas de la Oposición

Los bloques opositores no tardaron en expresar sus preocupaciones, denunciando que este ajuste impactará negativamente en los bolsillos de los trabajadores, que ya enfrentan dificultades financieras. La diputada Teresa Cubels calificó el proyecto como un “descuento encubierto” que golpeará a 140,000 trabajadores y jubilados sin consulta previa.

Mariela Quiroz compartió su experiencia personal, señalando que su hijo, que padece fibrosis quística, ha estado más de un mes sin medicación: “La afirmación de que este fondo está manejándose adecuadamente es falsa”.

Un Debate Incandescente

La discusión no solo se limitó a la ley, sino que también reveló profundas tensiones entre los legisladores. Acusaciones de mala gestión y “soberbia” se cruzaron en un clima de creciente hostilidad. El diputado Carim Peche defendió las actualizaciones, citando informes que muestran la situación deficitario del fondo, al tiempo que llamaba a la solidaridad para salvar vidas.

Resultados de la Votación

La votación final se produjo en un ambiente de clara polarización, mostrando un Legislativo dividido. El 18 a 13 a favor del despacho aprobatorio marcó un hito en la gestión del fondo. Los nuevos porcentajes establecidos son:

Aporte Personal:

– 2% para trabajadores activos

– 2.5% para funcionarios

Contribución del Estado y organismos públicos:

– 2% sobre remuneraciones

– 2.5% para funcionarios

La ley ahora ha sido enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación, dejándonos ante un panorama de incertidumbre sobre cómo se resolverán las necesidades del sistema de salud en medio de una crisis persistente.