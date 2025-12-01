Legislatura estanca el nuevo sistema de flagrancias al no tratar pliegos de fiscales

Con la llegada de un innovador sistema de tratamiento para delitos flagrantes, la Justicia provincial está a un paso de dar un giro significativo en su funcionamiento. La única traba pendiente es la aprobación de los fiscales que asumirán esta importante tarea.

Un Sistema Integral en la Mirada

La Justicia de Córdoba está lista para poner en marcha un sistema integral de flagrancias, diseñado para ofrecer un tratamiento específico a los delitos cometidos en el momento en que son detectados. Este sistema no solo contempla plazos claros en diferentes tipos de procesos, sino que también introduce alternativas diversas de sanción y solución.

Fiscales a la Espera de su Designación

La única pieza que falta en este engranaje es la designación de los fiscales que tendrán competencias particularizadas. Los nombres de los postulantes fueron enviados el 2 de octubre a la Legislatura, y está por cumplirse un plazo de casi dos meses sin avances.

Los nueve fiscales propuestos son: Pablo Cuenca, Gerardo Reyes, Silvana Páez, Federico Rivas, Alberto Falcón, Mónica Barbero, Helio Olmos, Esilda Archilla y Esteban Grand Grundy. De ellos, los primeros tres ya están en funciones en otros roles, mientras que los restantes aguardan su aprobación.

Un Alivio para las Fiscalías Territoriales

Este nuevo proceso diferenciado para las flagrancias apunta a aliviar la carga de trabajo en las Fiscalías Territoriales, que actualmente están desbordadas con diversos expedientes. Se estima que un 70% de las causas en estas fiscalías provienen de delitos flagrantes.

Una vez que se implemente el nuevo sistema, los fiscales podrán concentrarse en casos más complejos, permitiendo una gestión más eficiente y ágil.

Capacitación y Preparación

Además, se ha realizado una significativa inversión para adecuar la Sede Norte de la Unidad Fiscal de Flagrancia en el barrio Residencial América y la Sede Sur en el Polo Judicial del Barrio Observatorio. Estas sedes funcionarán de manera continua, las 24 horas del día.

Todo el personal involucrado ha recibido capacitaciones específicas para optimizar el uso de este nuevo esquema.

¿Demoras en la Aprobación?

Consultas realizadas por expertos del Poder Judicial indicaron que la única razón de la espera es la necesidad de que la Legislatura apruebe los pliegos de los fiscales, aunque se habla de tensiones internas entre distintas facciones políticas que podrían estar retrasando el proceso.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bernardo Knispcheer, desestimó que existan retrasos y aseguró que están avanzando en la revisión de diversos pliegos.

Finalmente, se espera que durante el mes de diciembre se continúe con el tratamiento de las postulaciones del Ministerio Público Fiscal, llevando a cabo el procedimiento normal de entrevistas y evaluaciones.