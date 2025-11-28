Legislatura porteña aprueba el presupuesto 2026 de Jorge Macri

Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebra un importante hito al obtener la aprobación del Presupuesto 2026 junto con un conjunto de leyes fiscales que marcarán la pauta económica para el próximo año.

En la reciente sesión de la Legislatura porteña, el gobierno de Macri presentó su plan de gastos y prioridades, que se centra en cinco áreas clave, reflejando su compromiso con el desarrollo urbano y el transporte en la capital.

Movilidad: Inversión sin Precedentes

Una de las principales apuestas del Presupuesto 2026 es la movilidad, donde se ha cuadruplicado la inversión respecto al año anterior. Este aumento permitirá llevar a cabo la renovación total de los coches de la Línea B del subte, así como la modernización de las líneas A y C.

Obras Importantes en Infraestructura

Además, se contempla el desarrollo del Anillo Pampa y se realizarán trabajos en la Autopista Dellepiane, iniciando la construcción de la esperada Línea F que ampliará las opciones de transporte para los ciudadanos.

Con estas medidas, el gobierno busca no solo mejorar la calidad del transporte público, sino también responder a las crecientes necesidades de una ciudad en constante crecimiento.

Noticia en desarrollo…