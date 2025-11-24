Lenny Kravitz: Fan le arranca cuatro rastas en pleno concierto

Lenny Kravitz se encontró en una situación inesperada durante su concierto el 21 de noviembre, en el marco de su gira Blue Electric Light. El artista de 61 años compartió un momento sorprendente con sus seguidores a través de un video en Instagram.

“Brisbane, eso fue una locura”, expresó el cantante, aún atónito por el suceso. “Una joven muy emocionada me arrancó cuatro rastas. ¡Es increíble la fuerza que se necesita para hacer eso!”, relató entre risas y perplejidad.

A pesar del Dolor, el Show Debe Continuar

Este incidente peculiar no cambiará su estilo de interacción con el público. Kravitz enfatizó: “No voy a dejar de salir durante ‘Let Love Rule’, porque ese es nuestro momento juntos”. Para él, esa conexión directa con sus fans es fundamental.

Gira en Aus y NZ: Un Renacer Musical

En las semanas recientes, Kravitz ha estado recorriendo Australia y Nueva Zelanda como parte de la promoción de su duodécimo álbum, Blue Electric Light, lanzado en 2024. A pesar del contratiempo, el músico se siente revitalizado por el apoyo de sus seguidores.

“Llegar por primera vez a Nueva Zelanda y regresar a Australia después de tantos años me está dando la energía más hermosa”, mencionó el artista en una de sus publicaciones en redes sociales.

Próximas Fechas en la Agenda

Después de su concierto en Brisbane, Lenny tiene programadas presentaciones en Melbourne el 25 de noviembre, así como en Mildura y Adelaida, cerrando así su agenda de 2025. Su gira Blue Electric Light continuará en 2026, comenzando el 14 de marzo con un show en la Ciudad de México.

Recuerdos en Las Vegas

Entre sus memorables actuaciones, destaca la reciente residencia de cinco noches que brindó en Las Vegas. Kravitz expresó su emoción por haber sido parte del legado musical de la ciudad, un lugar que ha evolucionado pero sigue siendo un icono del entretenimiento.

“Poder decir que toqué en Vegas es genial”, concluyó el artista, reafirmando su pasión por la música y el espectáculo.