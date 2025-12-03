Letty Leal: La Candidata Fuerte para Reemplazar a Angie Rodríguez en el Dapre

Letty Leal: La Candidata que Suena Fuerte para Reemplazar a Angie Rodríguez en Dapre

La reciente controversia en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) ha llevado a que Letty Leal, actual subdirectora del organismo, se posicione como la principal candidata para liderar la institución tras la inminente salida de Angie Rodríguez.

Crisis Interna y Cambio de Liderazgo

El posible relevo de Angie Rodríguez, una figura clave en el entorno del presidente Gustavo Petro, se debe a tensiones internas que han puesto en duda su continuidad. Su salida se enmarca en desacuerdos con José Alexis Mahecha, un exfuncionario cuya llegada a un alto cargo en el Ministerio de Hacienda provocó revueltas dentro del Ejecutivo.

Perfil de Letty Leal: Una Opción con Experiencia

Letty Rosmira Leal Maldonado, abogada con una carrera consolidada en el sector público, ha demostrado ser una funcionaria eficaz en su rol actual. Con un sólido conocimiento técnico y un historial de logros, es considerada la opción más fuerte para tomar las riendas del Dapre en un momento crítico.

Contribuciones Relevantes en el Dapre

Durante su tiempo como subdirectora, Leal se ha destacado por su participación en la mesa técnica de la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo de Paz. Ha liderado importantes iniciativas como:

Creación de la nueva Consejería para la Implementación del Acuerdo de Paz: Fundamental en asuntos presupuestales y de seguridad para líderes sociales.

Fundamental en asuntos presupuestales y de seguridad para líderes sociales. Mesas de trabajo con la Unidad para las Víctimas: Aportando líneas estratégicas desde el Dapre.

Un Curriculum Impresionante

Antes de su llegada al Dapre, Leal se desempeñó como jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, donde fortaleció los aspectos de seguridad y convivencia. Su formación incluye especializaciones en Gestión de Gobierno, Derecho Disciplinario y Derecho Penal.

Desafíos Durante la Gestión de Angie Rodríguez

El conflicto entre Rodríguez y Mahecha ha sido un tema latente. Rodríguez bloqueó la publicación del perfil de Mahecha en el sistema de aspirantes debido a preocupaciones sobre su pasado en el DAS, lo que agravó las tensiones y llevó al presidente a exigir su renuncia. Rodríguez había acumulado poder desde su nombramiento, pero las recientes controversias han desestabilizado su posición.

Un Futuro Incierto pero Esperanzador

Si se confirma su designación, Leal se convertiría en la sexta directora del Dapre en menos de tres años, un cambio que podría marcar un intento de restaurar la estabilidad interna del organismo. Mientras tanto, la Casa de Nariño se alista para oficializar la salida de Rodríguez, y el nombre de Letty Leal se fortalece cada día más como el próximo líder del Dapre.