Leucemia Mieloide Aguda: El agresivo cáncer que enfrenta la nieta de John F. Kennedy

Tatiana Schlossberg, reconocida por su legado familiar, ha dejado a Estados Unidos consternado al abrirse sobre su diagnóstico de cáncer terminal, justo tras dar la bienvenida a su segundo hijo.

La impactante revelación de Schlossberg.

En un emotivo ensayo publicado en The New Yorker, Schlossberg, de 35 años, detalló su batalla contra la leucemia mieloide aguda (LMA), un tipo de cáncer de sangre agresivo, informando que le quedan menos de 12 meses de vida.

La comunidad médica señala que su testimonio ha elevado la conciencia sobre esta enfermedad mortal y ha puesto de relieve la urgente necesidad de más financiación para la investigación de cánceres resistentes a tratamientos.

Un diagnóstico devastador

El médico Vijay Sankaran del Instituto Oncológico Dana-Farber comentó que el ensayo es sincero y «valiente», subrayando que el cáncer puede afectar a cualquiera, sin importar la edad o la salud aparente. En su ensayo titulado A Battle With My Blood, Schlossberg comparte que fue diagnosticada después de que un análisis revelara un alto número de glóbulos blancos tras el nacimiento de su hija en mayo de 2024.

Un golpe inesperado

Como hija de la diplomática Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana nunca imaginó enfrentarse a una situación así, ya que se consideraba «una de las personas más sanas que conocía».

El avance imprevisto del cáncer

La leucemia mieloide aguda puede surgir de manera repentina, multiplicando su impacto en el organismo en pocos días, advirtió el Dr. Sankaran. Esta variedad de leucemia es rara y afecta a unos pocos adultos al año en comparación con otros tipos de cáncer.

En su caso, una particularidad cromosómica denominaba Inversión 3 la hace aún más única, representando solo un 1-2% de las leucemias mieloides agudas. Esto complica el tratamiento y las posibilidades de remisión son limitadas.

Opciones de tratamiento en juego

Lucha que ha implicado opciones como trasplantes de médula ósea, quimioterapia y ensayos clínicos. Schlossberg ha estado involucrada en todos ellos. En su relato, menciona cómo la quimioterapia le ha afectado físicamente, incluyendo la pérdida de su cabello, así como su experiencia con la terapia con células CAR-T, un tipo de inmunoterapia.

Una lucha pública

El último ensayo clínico al que se adhirió le ofreció una pedida de esperanza: «vivir un año más».» Un llamado de atención surge al mencionar cómo su primo, Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud, ha realizado recortes significativos en la financiación dedicada a investigaciones críticas.

Schlossberg describió cómo, a pesar de recibir atención médica de alto nivel, el apoyo a la investigación en áreas como el cáncer parece estar disminuyendo, reflejando una preocupación sobre el futuro de los tratamientos y la ciencia médica.

Controversia en la gestión de la salud

Robert F. Kennedy Jr. ha sido criticado por su postura escéptica hacia las vacunas, eliminando financiación de investigaciones que podrían revolucionar el tratamiento del cáncer. Las repercusiones de estas decisiones y la falta de apoyo han tensionado el ecosistema de investigación biomédica.

Expertos indican que estos recortes no solo afectan a virus respiratorios, sino que también han generado un clima de temor entre investigadores dedicados a desarrollar terapias innovadoras, incluidos avances en el ARN mensajero, que podrían ser claves en futuras curas del cáncer.

La historia de Schlossberg es un llamado a la acción, resaltando que la lucha contra el cáncer sigue siendo un desafío monumental que requiere más atención y recursos para salvar vidas.