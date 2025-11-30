Lev Tahor: La secta judía acusada de abuso infantil y su presencia en América Latina

Rescatados Menores de la Controvertida Secta Lev Tahor en Colombia

Días después del salvamento de 17 niños de la secta ultraortodoxa Lev Tahor en Yarumal, surgen múltiples interrogantes sobre la presencia del grupo en Colombia.

Diversos periodistas e investigadores se cuestionan cómo 26 miembros de esta controvertida comunidad, acusada de abuso infantil y tráfico de menores, lograron ingresar y establecerse en el país sin ser detectados por las autoridades durante un mes.

Lev Tahor: Una Secta en Movimiento

Desde su fundación en 1988 en Jerusalén, Lev Tahor ha estado rodeada de controversias. Este secta ha enfrentado problemas legales en casi todos los países donde se ha asentado, principalmente por delitos relacionados con la explotación infantil, reflejando su carácter itinerante: buscan constantemente nuevas localidades donde eludir la ley.

Más de una Década de Controversia en América Latina

Colombia se convierte en el cuarto país latinoamericano donde se encuentra a Lev Tahor, después de Guatemala, México y El Salvador. Las autoridades estiman que la comunidad cuenta con alrededor de 50 familias provenientes de Estados Unidos, Canadá y Centroamérica.

En Guatemala, el grupo se estableció en 2013, tras ser acusados de negligencia infantil en Canadá. A pesar de su intención de integrarse, se enfrentaron a conflictos continuos con las comunidades locales, que finalmente llevaron a su expulsión.

Problemas Legales y Arrestos Recientes

Las noticias sobre Lev Tahor comenzaron a captar la atención mediática en 2017, cuando se reportó la muerte de su fundador, Shlomo Helbrans, durante un ritual en México. En 2022, una operación policial en Tapachula resultó en el rescate de varios menores, y este año, en Guatemala, se asistió a la liberación de 160 niños, identificando informes de abusos en la comunidad.

El Objetivo en Colombia

La comunidad buscaba en Colombia arrendar una finca para establecer una nueva colonia, donde pretendían perpetuar sus prácticas. Según las autoridades, se había detectado la intención de organizar matrimonios entre jóvenes desde muy temprana edad, exacerbando las preocupaciones sobre su estilo de vida.

Un Contexto de Aislamiento

Lev Tahor se asemeja a sectas del jasidismo, practicando un estilo de vida estricto. Sin embargo, su notable vestimenta en un país predominantemente católico ha dificultado su asentamiento. Expertos en el tema destacan que, a pesar de su búsqueda de aislamiento, no tienen lazos con la comunidad judía en Colombia, que repudia sus prácticas.