Libra relanza su billetera tras nueve meses y mueve $9 millones

Una wallet multisig relacionada con la polémica criptomoneda $Libra ha vuelto a la actividad, desatando preocupaciones sobre maniobras para ocultar activos en un contexto judicial tenso.

Una billetera asociada a $Libra ha movido recientemente 69.000 SOL, es decir, alrededor de 9 millones de dólares, después de estar inactiva durante nueve meses. Este movimiento ha coincidido con un aumento en la tensión judicial, intensificando las sospechas sobre posibles intentos de encubrir fondos vinculados al escándalo que envuelve a Javier Milei y su grupo más cercano.

Detalles del Movimiento Financiero

El experto en blockchain, Fernando Molina, ha sido clave en la identificación de esta actividad sospechosa. La billetera, etiquetada como «Milei», ha realizado una transferencia masiva de 69.000 SOL hacia múltiples direcciones poco transparentes.

Esta reactivación marca el primer movimiento de fondos conocido desde la wallet asociada al proyecto $Libra, que había permanecido inactiva desde el 15 de febrero, un día después de que la memecoin colapsara tras su lanzamiento inicial, según informes de BeInCrypto.

El Contexto Judicial

Mientras tanto, los demandantes de una demanda colectiva en el Tribunal del Distrito Sur de Estados Unidos han solicitado congelar los fondos vinculados al proyecto. Sus abogados han expresado inquietud de que los acusados conviertan sus activos restantes en criptomonedas de privacidad, lo cual dificultaría el rastreo de las transacciones.

Pruebas de Maniobras Sospechosas

Documentos judiciales han revelado momentos clave en noviembre de este año. El 16 de noviembre, se registró una transferencia de fondos desde una wallet del equipo $Libra a una dirección blindada de Zcash, lo que hace que esos activos sean prácticamente intrazables.

Además, el 8 de noviembre se convirtió más de 60 millones de dólares en USDC a alrededor de 456.000 SOL, que luego se envió a nuevas billeteras de «posicionamiento», un paso habitual antes de proceder con operaciones de anonimización o lavado.

Evidencias de una Estrategia Coordinada

Los demandantes sostienen que estos movimientos no son solo transacciones ordinarias, sino parte de una estrategia bien orquestada para eliminar pistas y complicar la trazabilidad de los fondos. Un estudio de Nansen estima que el 86% de los inversores en el proyecto han perdido dinero, con pérdidas aproximadas de 251 millones de dólares.