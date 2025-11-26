Lidia Thorpe se une a las voces críticas contra la ‘inaceptable’ expansión de los poderes policiales en Melbourne, mientras el premier defiende la medida

La senadora independiente de Victoria, Lidia Thorpe, expresa su fuerte oposición a la reciente decisión policial de extender por seis meses sus facultades de búsqueda en el centro de Melbourne, argumentando que esta medida podría propiciar un aumento en el perfilamiento racial.

La Policía de Victoria anunció el martes la designación de áreas específicas del CBD, Docklands, Southbank, y otros barrios hasta el 29 de mayo de 2026, permitiendo a los oficiales realizar controles y registros sin necesidad de orden judicial.

Intervención Policial Amplificada en Melbourne

Según la nueva normativa, tanto la policía como los oficiales de servicios de protección podrán detener y registrar aleatoriamente a cualquier persona, así como inspeccionar vehículos. Esta declaración ha generado rápidamente un aluvión de críticas por parte de grupos de derechos humanos y organizaciones legales, incluido el grupo Inner Melbourne Community Legal, que considera que la medida es sin precedentes por su amplitud geográfica y su duración.

¿Justificación o Preocupación por Discriminación?

La primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, defendió la decisión, asegurando que se alinea con el plan del nuevo comisionado, Mike Bush, de aumentar la presencia policial y reducir la delincuencia violenta en la región. Sin embargo, Thorpe advirtió que estas acciones podrían afectar desproporcionadamente a las comunidades indígenas y a otros grupos minoritarios.

Declaraciones Contundentes de Thorpe

En una entrevista con ABC Radio Melbourne, Thorpe calificó la situación como «escandalosa» y criticó duramente a la primera ministra: “Esto es un abuso de poder por parte de la policía. Jacinta Allan está poniendo en peligro la seguridad de muchos».

Thorpe apuntó a la alta probabilidad de perfilamiento racial por parte de la policía, citando un estudio reciente que sugiere que las personas de ascendencia indígena tienen 15 veces más probabilidades de ser registradas que las personas blancas, a menudo sin que se encuentren elementos prohibidos.

Reacciones de las Autoridades

A pesar de las críticas, un portavoz de la policía reiteró su compromiso hacia la igualdad, afirmando que tienen una “cero tolerancia” hacia el perfilamiento racial. Los altos mandos policiales aseguran que los oficiales están entrenados para actuar basándose en el comportamiento, y no en la apariencia.

Acciones Previas y Resultados

Recientemente, la policía mostró imágenes de armas confiscadas durante operaciones de registro en el CBD, señalando que 47 armas fueron incautadas en un operativo similar. La policía afirma que estas acciones han prevenido el daño potencial a la comunidad y se basan en un historial de delitos con armas en la zona.

Conclusiones de la Debacle

Tanto los críticos como los defensores de la medida seguirán debatiendo su efectividad y su impacto en la comunidad durante los próximos meses, mientras la policía asegura que hay mecanismos de supervisión estrictos para evaluar cualquier denuncia de discriminación.