Liquidación del Agro: Noviembre cae un 32%, pero sube un 24% en el año

Las liquidaciones del sector agroindustrial argentino han experimentado un notable descenso en noviembre, planteando interrogantes sobre las dinámicas de la economía local y la influencia de políticas recientes.

El sector agroindustrial, fundamental para la economía argentina, reportó una caída significativa en sus liquidaciones durante noviembre. Según la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), se generaron solo 759,7 millones de dólares, lo que representa una disminución del 32% en comparación con octubre, que ya había tenido cifras bajas. Las entidades exportadoras subrayan que esta situación se debe más a la programación de embarques y anticipos de divisas que a una contracción en el sector.

Contexto de Liquidaciones en el Agro

En septiembre, gracias al régimen especial del DNU 682/2025, el volumen de liquidaciones había alcanzado un incremento notable, con un 187% más en comparación al mismo mes de 2024. Esta mejora se debió a la eliminación temporal de retenciones, diseñada para estimular las exportaciones y el ingreso de divisas. Sin embargo, en solo tres días se alcanzó el cupo exportador, lo que provocó críticas de diversas entidades agropecuarias que argumentan que el DNU benefició solamente a las importantes empresas cerealeras. Esta opinión fue respaldada incluso por comentarios en medios internacionales como el Financial Times.

El Impacto del DNU 682/2025

Noviembre estuvo marcado por el cumplimiento de embarques programados y la molienda destinada a futuras exportaciones, lo que llevó a un ingreso anticipado de divisas en septiembre. Las entidades del sector destacan que este anticipo es habitual, con ingresos por la exportación de granos que se realzan hasta 30 días antes del embarque y para aceites y harinas proteicas, hasta 90 días, debido a la complejidad del proceso industrial.

Un Ciclo Comercial Dinámico

Las comparaciones de liquidaciones de distintos meses pueden resultar engañosas debido a múltiples factores que influyen en el sector, tales como:

• Fluctuaciones de precios internacionales.

• Disponibilidad de la oferta.

• Variedades y calidad de los cultivos.

• Condiciones climáticas que pueden afectar la comercialización.

• Feriados o paros que impactan la logística portuaria.

• Cambios en la normativa local o barreras externas.

• Requisitos sanitarios y de calidad exigidos por los países importadores.

Por lo tanto, las liquidaciones no deben interpretarse de manera lineal, sino como un proceso multidimensional que involucra anticipos, molienda y condiciones externas que cambian constantemente.

Mirando hacia el Futuro: Campaña Nueva

A medida que el año avanza hacia su fin y se aproxima la recolección de cultivos, el desempeño del mercado dependerá de la regulación y del esquema transitorio de derechos de exportación. Las proyecciones indican que la disponibilidad de granos y los precios internacionales jugarán un rol clave en la liquidación de divisas en el primer trimestre de 2026.

Los resultados de noviembre mandan un mensaje mixto: aunque el volumen mensual haya disminuido, el desempeño anual sigue superando al de 2024, reafirmando el papel crucial de la agroindustria como pilar del ingreso de divisas en Argentina.