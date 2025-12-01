Living Color revive su debut en Argentina y celebra la influencia de Led Zeppelin junto a Mamdani

Living Colour Regresa a Argentina: Celebrando 40 Años de Música Legendaria

La icónica banda de rock alternativo Living Colour se prepara para una emocionante gira por Argentina, marcada por la celebración de su 40° aniversario. Este regreso promete una conexión especial con sus fans, quienes los consideran casi parte de su historia musical.

Fechas y Locaciones de los Conciertos

Los incondicionales seguidores de Living Colour podrán disfrutar de su energía en tres presentaciones imperdibles: el 22 de febrero en Ríos Craft Beer, Mendoza; el 24 de febrero en el C Art Media, CABA; y el 5 de marzo en Biocenes Arena, Rosario.

Cuatro Décadas de Historia Musical

La banda, liderada por Vernon Reid (guitarra), Doug Wimbish (bajo y coros), Will Calhoun (batería) y Corey Glover (voces), volverá a las tierras argentinas casi 33 años después de su memorable actuación en el Estadio Obras, donde presentaron su innovador álbum Stain que fusionó metal, funk y punk con toques de progresismo.

Recuerdos de Visitas Anteriores

En entrevistas recientes, Glover recordó su primera experiencia en Buenos Aires, destacando su amor por el skateboarding y la increíble energía del público presente. “La multitud fue impresionante, nunca imaginé que habría tanta gente en nuestro primer show”, confesó, reflejando el entusiasmo de su debut en tierras argentinas.

La Dinámica de la Banda

Glover habló sobre la fortaleza de la banda a lo largo de los años, mencionando la importancia de trabajar con un grupo cohesionado. “Estar cerca de personas con las que no tengo ningún parentesco, pero que elijo compartir mi vida y carrera, es algo único”, afirmó el vocalista, resaltando la conexión profunda que han generado entre ellos.

Reflexiones sobre el Pasado y el Futuro

Al ser cuestionado sobre si cambiaría algo de su carrera, Glover fue claro en su respuesta: “No podría, todo está bien como está. Hemos documentado nuestras vidas a través de nuestra música, y esa conexión sigue vigente”, comentó, enfatizando su compromiso por seguir creando y comunicándose con su público.

La Influencia de Nueva York en su Música

La ciudad de Nueva York ha sido el punto de partida y la inspiración de la banda. Glover explica cómo la diversidad de la ciudad ha influido en su sonido, mencionando que cada miembro proviene de un barrio distinto, lo que enriquece su música. “Cada lugar tiene su encanto y sabor, y eso se traduce en lo que creamos”, señaló.

La Escena Musical Activa

Pese a las transformaciones de la ciudad, Glover asegura que la escena musical sigue viva. “Todavía hay muchos espacios donde se puede disfrutar de buena música en vivo”, afirmó, destacando la resiliencia de la cultura musical neoyorquina.

La Pasión por el Heavy Metal

El cantante también relató cómo su amor por el rock pesado se gestó en su adolescencia, mencionando bandas icónicas que lo inspiraron. “Led Zeppelin y Black Sabbath fueron fundamentales para mí”, compartió, revelando la base de su energía musical.

Frustraciones y Nuevos Proyectos

Recientemente, Glover lanzó un nuevo disco como Corey Glover’s Universe, reflejando su frustración y energía actual. “Sigo tratando de entender el mundo y eso se traduce en mi música”, concluyó, mostrando su compromiso por seguir haciendo arte relevante y auténtico.