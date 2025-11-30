LLA alcanza 94 legisladores y el PJ se asoma a perder la primera minoría

En una jornada decisiva para la política argentina, el bloque de La Libertad Avanza se muestra confiado en alcanzar y consolidar la primera minoría en la Cámara de Diputados. Este logro, que podría definirse en la jura de legisladores de este miércoles, aún depende de las decisiones clave que tomarán los gobernadores peronistas.

Las Expectativas de La Libertad Avanza

Con el reciente incremento de su bancada a 94 diputados, la agrupación está a solo dos del bloque de Unión por la Patria, que cuenta con 96. Este avance la posiciona como un actor relevante en las negociaciones políticas, donde la primera minoría es crucial para distribuir los espacios en las comisiones legislativas.

El Papel de Raúl Jalil

Se espera que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, tome una decisión trascendental que podría consolidar el dominio de La Libertad Avanza. Jalil ha mostrado interés en formar un bloque propio con sus cuatro legisladores, lo que podría cambiar drásticamente la balanza de poder.

Reuniones Estratégicas

Recientemente, Jalil se reunió con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y otros pares con el objetivo de crear un interbloque federal. Sin embargo, la presión es palpable, ya que algunos sectores del peronismo lo instan a romper con Unión por la Patria, lo que podría definir su futuro político.

Desafíos en el Peronismo

Los problemas de cohesión también afectan al bloque peronista. A pesar de las señales de desplazamiento, fuentes internas aseguran que algunos legisladores todavía no han confirmado su salida del bloque. La incertidumbre persiste sobre la estabilidad de la primera minoría en la Cámara, generando preocupación entre los líderes peronistas.

Movimientos en la Oposición

El PRO también está experimentando cambios, con varias deserciones hacia La Libertad Avanza. Legisladores como Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni han apostado por esta nueva alianza, mientras que Silvia Lospennato ha decidido regresar a la legislatura porteña, dejando su escaño en el Congreso.

La Nueva Figura de Lorena Petrovich

Lorena Petrovich, quien reemplazará a Lospennato a nivel nacional, es cercana a Patricia Bullrich y se integrará rápidamente al bloque de La Libertad Avanza, sumando otra voz en favor del crecimiento de esta agrupación.

La Lucha por la Tercera Fuerza

Los esfuerzos por unificar los bloques de oposición continúan, con la intención de consolidar una tercera fuerza robusta en el legislativo. Se plantean nuevas alianzas mientras se enfrentan a desafíos internos sobre quién asumirá la dirección en momentos de incertidumbre política.

El Futuro en la Cámara de Diputados

A medida que se acerca la jornada de jura, el panorama en la Cámara de Diputados se torna más complicado. La estrategia de La Libertad Avanza dependerá no solo de sus propios movimientos, sino también de las decisiones de otros bloques y gobernadores, lo que puede alterar significativamente la dinámica política en Argentina.