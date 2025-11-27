LLA en el Senado se reúne hoy para definir estrategia sobre la controversial Lorena Villaverde

Última Reunión del Consejo de Mayo: Definición de la Reforma Laboral en Puerta

En un encuentro crucial, el Consejo de Mayo se reunirá este miércoles en Casa Rosada para cerrar los detalles de la reforma laboral que se presentará en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.

Este miércoles, a partir de las 11:30, el Salón de los Escudos en Casa Rosada será el escenario de la última reunión del Consejo de Mayo. Bajo la dirección del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se definirán aspectos clave del proyecto de reforma laboral que buscará ser aprobado en el próximo periodo legislativo.