Lo Esencial de la Reforma Laboral

La Reforma Laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei ya está lista para su presentación en el Congreso el 10 de diciembre. La expectativa es grande respecto a sus contenidos y las implicaciones que tendrá para los trabajadores.

Con el inicio de las sesiones extraordinarias, se espera que los diputados y senadores de La Libertad Avanza (LLA) presenten un ambicioso paquete de reformas laborales que podría modificar radicalmente el panorama actual del empleo en Argentina.

¿Qué Incluye la Reforma Laboral?

Las especulaciones sobre el contenido de la reforma han comenzado a cobrar fuerza. Fuentes indican que se basa en un paquete mixto que incorpora elementos del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, la Ley de Bases, y propuestas de la diputada Romina Diez.

Consejo de Mayo: El Equipo Detrás de la Reforma

Este esfuerzo es supervisado por el Consejo de Mayo, dirigido por el ministro del Interior, Manuel Adorni, y compuesto por importantes figuras como:

– Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

– Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

– Carolina Losada, senadora nacional por Santa Fe.

– Cristian Ritondo, diputado nacional.

– Gerardo Martínez, Secretario de la CGT.

– Martín Rappallini, presidente de la UIA.

Modificaciones en la Ley de Contratos de Trabajo

Uno de los grandes ejes de la reforma será la Ley de Contratos de Trabajo, donde se prevén cambios significativos. Entre las reformas propuestas se encuentran:

– Nuevos criterios para las vacaciones, dirigidos a optimizar el uso del tiempo libre.

– Ajustes en la licencia por enfermedad y su remuneración.

– Alteraciones en las indemnizaciones por despido.

Indemnizaciones: Un Nuevo Enfoque

La información sugiere que las indemnizaciones podrían sufrir una reestructuración. Aunque se había hablado de limitar estas compensaciones a diez sueldos, expertos indican que no se retrocederá en derechos adquiridos, sino que se aplicarán a nuevos trabajadores.

Revisión de Licencias y Vacaciones

Además de las indemnizaciones, los cambios también impactarán las licencias. Según las proyecciones, si un trabajador sufre un accidente o enfermedad no imputable, recibiría una retribución no remunerativa equivalente al 80% de su sueldo.

Vacaciones: Nuevas Normativas

En relación a las vacaciones, la inscripción anual deberá realizarse entre el 1° de octubre y el 30 de abril del año siguiente. Además, las empresas podrán fraccionar las vacaciones en segmentos de una semana, siempre con un aviso anticipado de 45 días.

Transformaciones Futuras en el Mundo Laboral

Se anticipa que la reforma incluirá modernizaciones en los procedimientos de contratación, como el uso de telegramas digitales y opciones de pago en criptomonedas. Esto marcaría un giro hacia la digitalización de los procesos laborales, aunque algunas propuestas podrían enfrentar complicaciones.