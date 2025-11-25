Lo Nuevo en Netflix: Estrenos de Películas, Series y Documentales para Diciembre 2025

¡Nuevos Estrenos en Netflix para Diciembre! Las Producciones Argentinas que No Te Puedes Perder

Netflix renueva su catálogo este diciembre con emocionantes estrenos, incluyendo destacadas producciones argentinas y contenido internacional que te atrapará.

Producciones Argentinas que Impactan

A partir del 4 de diciembre, llega Lali: la que gana en el tiempo, un documental que sigue a la icónica cantante en su esperado regreso a los escenarios tras varios años. También se estrena ese mismo día Elsa y Fred, una conmovedora historia sobre el amor en la vida de un viudo en Madrid. Además, el 15 de diciembre, se lanzará Vientos de Agua, una serie que narra la travesía de José Olaya, un minero español que emigra a Argentina en 1934.

Imperdibles de Diciembre

Entre los grandes lanzamientos del mes, destaca Stranger Things: Temporada 5 – Volumen 2, que se estrenará del 25 al 31 de diciembre, lanzando un episodio diario. Otro destacado es Jay Kelly, de Noah Baumbach, el 5 de diciembre, que narra un viaje por Europa de una estrella de cine. También podrás disfrutar el 12 de diciembre de Wake Up Dead Mean: un misterio de Knives Out, que involucra un intrigante crimen en un pueblo.

Nuevas Series que Aportan Emoción

El 4 de diciembre se añade a la programación Estado de Fuga 1986, un dramático relato sobre una masacre en Bogotá. El 11 debutará Hombre vs Bebe, que promete risas con Rowan Atkinson enfrentando otra complicada situación durante la Navidad. Asimismo, la segunda temporada de Accidente se estrenará el 3 de diciembre, mientras la quinta temporada de Emily en París te llevará a vivir nuevas aventuras en Roma.

Películas que Te Sorprenderán

Las festividades comienzan con el estreno de El Secreto de Santa el 3 de diciembre y La Navidad en sus manos 2 el 5. También se sumará Revenant: El Renacido, donde Leonardo DiCaprio interpreta a un cazador en busca de venganza. Sin olvidar, el gran estreno de Elvis el 2 de diciembre, que explorará la vida del rey del rock.

Documentales que Impactan y Divierten

Comenzando el 5 de diciembre, The New Yorker cumple 100 años ofrecerá una mirada interesante a la revista. El 10 llegará Simon Cowell: el próximo acto, en el que el famoso productor busca formar la próxima gran banda juvenil. Además, el 26 de diciembre, se podrá ver Cover-Up: un periodista en las trincheras, que sigue la carrera de Seymour Hersh, un reconocido periodista de investigación. Finalmente, el 30 de diciembre, Ricky Gervais presentará Mortality, un especial de stand-up repleto de humor y reflexiones sobre la vida.