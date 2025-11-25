Lo Último de Wall Street

La relación actual de Bitcoin con el mercado tecnológico pone a la criptomoneda en el punto de mira. En un entorno de riesgo financiero, su comportamiento resuena más con gigantes como Nvidia y Apple que con su imagen tradicional como refugio seguro.

La conexión de Bitcoin con las acciones del Nasdaq está en niveles alarmantes. Según el análisis, la correlación de 30 días entre Bitcoin y el Nasdaq 100 se acerca a 0,80, una de las más elevadas de la última década. Este dato no es solo un número; indica que Bitcoin está respondiendo como un activo de alto riesgo, influenciado por factores macroeconómicos y decisiones de política monetaria.

Bitcoin y el Mercado Tecnológico: Un Termómetro Conector

En momentos recientes, Bitcoin se ha comportado más como una acción tecnológica que como un refugio para inversores. Esta sincronía con el Nasdaq 100 indica que, a medida que las condiciones financieras se tensan, Bitcoin sigue el pulso del mercado tecnológico.

Un Cambio que Viene desde 2020

La relación BTC-acciones ha ido evolucionando desde el enorme cambio global de 2020, cuando la liquidez afecta a todos los activos de riesgo. Sin embargo, ha sido en 2025 donde este proceso se ha acelerado notablemente.

La Rotación de Capital y su Impacto

Wintermute, una de las principales firmas en el sector, ha observado que la mayoría del apetito de riesgo se ha canalizado hacia el Nasdaq-100, en lugar de los activos virtuales. Desde la primera reducción de tasas de la Reserva Federal, Bitcoin ha visto una caída del 18% mientras que el Nasdaq ha ascendido un 4%.

Un Patrón Inquietante

El análisis muestra una tendencia desconcertante: cuando el Nasdaq sube, Bitcoin apenas se mueve, mientras que en una caída del índice, la criptomoneda experimenta caídas significativas. Esto sugiere que, aunque mantiene un perfil de alto riesgo, ha perdido la «prima de narrativa» que lo hacía destacar en períodos de aumento.

Las Razones Detrás de la Asimetría

José Luis del Palacio, cofundador de Decrypto, señala que esta creciente correlación se ha vuelto evidente a medida que el ecosistema cripto se ha regulado más, incluyendo la aprobación de ETFs y la participación de corporaciones en el balance de BTC. Esta situación permite una mayor interrelación con el sector tecnológico, particularmente con el Nasdaq.

Los Efectos de la Liquidez

El impacto reciente de la restricción de liquidez ha sido significativo. Del Palacio advierte que a medida que los bancos enfrentan restricciones de fondos, las empresas tecnológicas son las primeras en sufrir, lo que pone presión a Bitcoin.

Bitcoin: Un Activo Multifacético

Guillermo Escudero, director de CryptoMarket Argentina, afirma que Bitcoin, aunque fue creado para ser independiente del sistema financiero tradicional, ha demostrado ser susceptible a las inestabilidades macroeconómicas. Esto se refleja en su correlación con oro y otros índices importantes.

Impulsado por la Liquidez y la Expectativa

El entorno de crédito afecta directamente a Bitcoin, mostrando que su volatilidad puede disparar oportunidades como un «oro digital», pero también lo hace vulnerable a caídas en períodos de restricción monetaria.

Impacto de los ETF y la Inversión Institucional

El volumen de ETF representa alrededor del 15% del volumen de Bitcoin en exchanges, lo que, en ciertas condiciones, podría inflar su influencia en el mercado. Un incremento en la negociación institucional podría llevar este porcentaje a niveles decisivos, afectando seriamente el precio.

Perspectivas Futuras

Del Palacio enfatiza que el valor de Bitcoin se enfrenta a un nivel crítico por debajo de $90.000, donde la ruptura podría iniciar un nuevo ciclo bajista. La dirección futura de la criptomoneda permanece sujeta a la evolución de la liquidez y la dinámica del mercado, pero su esencia como activo refugio no cambia.