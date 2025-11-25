Logré $6 millones en ventas de contenido en solo un mes

La Policía que Generó 6 Millones en OnlyFans: La Historia de Nicole Gabriela

Nicole Gabriela V., la oficial de la Ciudad que fue apartada de sus funciones tras la difusión de videos sugestivos en redes sociales, revela las razones detrás de su decisión de generar contenido en línea. Su experiencia habla de una crisis financiera y de un sistema que presiona a sus agentes.

En una reciente entrevista, Nicole compartió que su elección de abrir una cuenta en OnlyFans fue impulsada por la drástica reducción de su salario mientras estaba en licencia médica. La joven oficial de policía relató que, en el último mes, sus ingresos llegaron a los 6 millones de pesos a través de esta plataforma de contenido para adultos.

Un Contexto Difícil: Licencia y Acoso

La oficial explicó que su situación económica se vio afectada durante un tratamiento médico que incluyó hospitalización por problemas neurológicos y psiquiátricos, consecuencia del acoso que sufrió por parte de su ex pareja. Mientras estuvo en esta licencia, su salario se redujo drásticamente.

La Decisión de Emprender en OnlyFans

Nicole decidió buscar alternativas para mejorar su situación financiera. «Estuve cobrando 600 mil pesos, que apenas me alcanzaban para mis medicamentos», comentó. Así fue como comenzó a explorar las posibilidades de OnlyFans, donde logró importantes ganancias en su primer mes de actividad.

Contenido Respetando Límites

Aunque algunos clientes pidieron contenido con el uniforme policial, Nicole se negó a hacerlo. «Les explico que no puedo realizar contenido sexual con el uniforme», aclaró, buscando siempre alternativas que cumplan con las normas y su ética personal.

Realidades Ocultas en las Fuerzas de Seguridad

La oficial también reveló que su caso no es único y que hay muchos compañeros en situaciones similares, buscando maneras de complementar sus ingresos. «El sueldo básico es muy bajo, sobre todo considerando el riesgo al que nos enfrentamos cada día», añadió, refiriéndose a los peligros de la profesión.

Consecuencias y Repercusiones

Después de que su situación se hiciera viral, un informe interno concluyó que la conducta de Nicole podría afectar la imagen de la institución. A raíz de esto, se abrió un sumario administrativo que determinó su cambio a disponibilidad, lo que significa que no podrá ejercer sus funciones activamente.

Reflexiones y Arrepentimientos