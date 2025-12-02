Lorena Villaverde Retira su Renuncia como Diputada tras Falta de Apoyo para el Senado

La diputada nacional Lorena Villaverde ha decidido retractarse de su renuncia, tras no conseguir el apoyo necesario para asumir su nuevo cargo en el Senado. La noticia llega en un contexto complicado, marcado por acusaciones que la vinculan con el narcotráfico.

En declaraciones recientes, Villaverde afirmó: «He retirado la renuncia, aunque el proceso para el Senado sigue en curso. Confío en que el prestigio de esta institución no debe ser comprometido». La legisladora también expresó su gratitud por el respaldo recibido de La Libertad Avanza.

Apoyo Interno en la Libertad Avanza

La representante de Río Negro comentó a Infobae que «todo el espacio de La Libertad Avanza está trabajando arduamente para garantizar que se adhiera a la Constitución Nacional» y así poder asumir su banca en el Senado el próximo 10 de diciembre.

Obstáculos en el Camino

La semana pasada, Villaverde no pudo jurar como senadora electa ya que el bloque libertario decidió remitir su diploma a la comisión de Asuntos Constitucionales para su revisión. Esta situación la ha mantenido en el centro de la controversia.

Dictamen de Rechazo de su Diploma

El diploma de Villaverde ya había recibido un dictamen de rechazo, con la oposición manifestada por legisladores de Unión por la Patria, así como del radical Pablo Blanco, la larretista Guadalupe Tagliaferri y el peronista disidente Juan Carlos Romero.

Retiro de la Renuncia en un Contexto Difícil

A pesar de haber presentado su renuncia como diputada para asumir el cargo de senadora, la falta de votos suficientes para respaldar su nominación la ha llevado a revaluar su decisión. Ahora, permanece a la expectativa de lo que terminen decidiendo las autoridades competentes sobre su futuro legislativo.