“Los Acompañantes de Mex Urtizberea”

¡Una Noche Inolvidable en el Movistar Arena! Fiesta FA! Llenó de Música y Sorpresas

El programa de YouTube Esto es Fa! que lidera Mex Urtizberea ha dado un salto monumental al escenario en vivo, y el pasado martes 2 deslumbró a 15 mil personas en el Movistar Arena. Este evento se ha convertido en un verdadero fenómeno cultural, llevando el éxito del streaming a un formato presencial vibrante y único.

El Éxito de *Esto es Fa!* Desde su lanzamiento en 2022, *Esto es Fa!* ha cultivado una vasta comunidad de más de 600 mil suscriptores, ofreciendo un espacio donde artistas de diversas generaciones y géneros se reúnen para reinterpretar clásicos musicales de maneras innovadoras.

Una Fiesta Inolvidable La «Fiesta Fa!» ha sido un itinerario de éxitos, tomando el escenario en múltiples lugares como el C Art Media y Obras, y ahora brillando en el Movistar Arena, donde los fanáticos vivieron una previa memorable en los puestos de comida y bebida. El evento sigue la tradición de no revelar los invitados, creando así una expectativa emocionante que se renueva en cada espectáculo.

Artistas Sorprendentes en el Escenario La noche se caracterizó por un despliegue de talento, con artistas como Maggie Cullen y Dillom, quienes acompañaron a otros íconos como Hilda Lizarazu, Patricia Sosa y Juanse, entre otros, presentando versiones memorables de sus éxitos. Los momentos destacados incluyen El amor después del amor de Fito Páez y Prófugos de Soda Stereo, que resonaron en el corazón del público.

Una Producción Espectacular Las luces cesaron a las 21:15, dando paso a un espectáculo visual impresionante que emuló letras icónicas y momentos de la cultura pop. Mex, vestido con una capa negra, abrió el evento de manera grandiosa, conectando de inmediato con los asistentes.

Un Viaje Musical de Tres Horas La velada fue un viaje musical que combinó ritmos y géneros, llevando a los presentes a través de temas icónicos y colaboraciones asombrosas, donde cada actuación fue recibida con un fervor inigualable.

Momentos Finales y un Cierre Impactante El cierre presentado por Juanse y Santiago Motorizado fue una explosión de energía, con el público unificado en la celebración de la música y el arte. Este evento memorable no solo solidifica a *Esto es Fa!* como un fenómeno cultural, sino que redefine la experiencia musical en vivo en Argentina.