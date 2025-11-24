Los Boqueteros Regresan: La Justicia Bajo la Lupa

Una reciente oleada de robos en Trelew ha reactivado la preocupación entre los ciudadanos. El ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, ha señalado que ciertos individuos liberados por la Justicia podrían estar detrás de estos ilícitos.

En la última semana, un intento de robo en un estudio jurídico de Trelew marcó el regreso de la temida banda de los boqueteros. Este hecho, que ocurrió durante un corte de luz, ha sembrado el temor en una ciudad que ya había padecido una serie de robos durante los últimos años, incluidos asaltos a joyerías y supermercados.

Una Historia de Robos en Crecimiento

En los últimos dos años, Trelew ha sido escenario de múltiples incidentes delictivos, con robos que han afectado a diferentes comercios, como una joyería y una farmacia. Estos eventos han estado acompañados de un robo significativo en un supermercado de Playa Unión, lo que ha elevado la alerta de los habitantes.

El Regreso de una Vieja Conocida

El reciente intento de robo, donde los delincuentes intentaron abrir una caja fuerte pero se tuvieron que retirar debido a una alarma, ha despertado eco entre las autoridades. Iturrioz destacó que la reaparición de estos crímenes coincide con la liberación de algunos sospechosos, insinuando un vínculo que preocupa a la sociedad.

Críticas a la Justicia Local

El ministro Iturrioz no dudó en criticar al juez Miguel Caviglia, quien sobreseyó a seis personas implicadas en un robo anterior. Según Iturrioz, la decisión judicial ha dejado a la comunidad vulnerable y expuesta a futuros delitos. “El juez piadoso los liberó de condena. Esto pone en riesgo la seguridad de todos”, expresó visiblemente preocupado.

Un Encuentro Peligroso

En un incidente separado, la policía persiguió a dos camionetas sospechosas que, al intentar evadir la búsqueda, causaron un choque en la Ruta 3. Este evento resaltó la peligrosidad de los delincuentes, quienes emplean métodos arriesgados que ponen en peligro a civiles inocentes, incluyendo a una niña de seis años.

El Impacto en la Comunidad

La situación ha generado un clima de desconfianza en la población. Muchos ciudadanos se sienten desprotegidos y cuestionan el papel de la Justicia en la disminución de la delincuencia en la región. Los recientes eventos han sido un recordatorio alarmante de que la seguridad comunitaria está en juego.

Las acciones de estas bandas y la respuesta de las autoridades continúan siendo temas candentes en la agenda local, dejando a los habitantes de Trelew con la incertidumbre sobre su seguridad diaria.