Los Días en el Hospital de Ezeiza: Clave en la Investigación de Calvete

Calvete, el rostro detrás del escándalo de corrupción, enfrenta serias acusaciones desde la cárcel

El exfuncionario, que ha generado gran controversia por su vinculación con una trama de corrupción, permanece detenido en el Hospital Penitenciario Central mientras se analizan sus graves antecedentes.

Miguel Ángel Calvete aguarda en el Hospital Penitenciario Central (HPC) de Ezeiza tras su arresto el 9 de octubre, cuando las autoridades realizaron un allanamiento en su vivienda en San Telmo. Este operativo, por orden del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se centró en desentrañar una supuesta red de corrupción vinculada a la agencia Andis. Calvete, un familiar de autoridades en el sector y exconsejero de Cambiemos, se encuentra en un estado «bien y estable», aunque debe realizarse diversos exámenes médicos debido a sus antecedentes psiquiátricos, entre ellos, cuadros de apneas y bipolaridad.

Acusaciones sobre su conexión con el caso de corrupción

Desde su detención, la fiscal María Luz Castany ha resaltado la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él, revelando que fue condenado a cuatro años de prisión por explotación de la prostitución ajena junto a otros implicados. Diversas escuchas telefónicas han documentado cómo Calvete y su hermano manejaban propiedades a cambio de pagos por parte de prostitutas en condiciones desfavorables.

El entramado detrás de Andis

En el marco del escándalo que involucra a la agencia Andis, Calvete es señalado como un actor clave en la gestión de compras dirigidas a empresas de salud, operando sin un cargo formal. De acuerdo con las acusaciones del fiscal Picardi, su influencia en el organismo se extendía mediante colaboradores personales que accedían al sistema interno de compras.

Su entorno familiar y la conexión con los negocios

Los problemas legales de Calvete también han salpicado a su hija, Ornella, quien perdió su puesto en el ministerio de Economía tras encontrarse casi 700 mil dólares en su poder durante un allanamiento. Con ella, Calvete había compartido la dirección de varias sociedades anónimas, algunas vinculadas a la construcción y servicios inmobiliarios.

El futuro incierto de Calvete

A medida que se desarrollan las investigaciones en su contra, Calvete se ha negado a declarar ante los juzgados. Recientemente, fue trasladado desde el HPC a los tribunales de Comodoro Py, donde sigue siendo investigado por su implicación en esta compleja trama de corrupción. Las consecuencias de su caída son profundas, afectando no solo su vida, sino también la de su círculo cercano.