Los Ganadores del Concurso ‘Derribando Barreras’ Disfrutan de un Día en el Parque Municipal de Rawson

Un grupo de alumnos de la Escuela Politécnica N° 702 se destacó en el concurso “Accesibilizando mi ciudad, derribando barreras” y celebró su logro con un emocionante día en el Parque Recreativo Municipal.

Los estudiantes del 5° 3° de la Escuela Politécnica N° 702 se alzaron como ganadores del concurso “Accesibilizando mi ciudad, derribando barreras”, participando de una jornada festiva que incluyó juegos, música y un almuerzo, todo como parte de un proyecto educativo enfocado en la inclusión y la accesibilidad.

Una Propuesta Innovadora para la Inclusión

Este talentoso grupo presentó la idea de los “Paneles ES.AC” (Espacio Sensorial, Adaptable y Contención) en el marco del concurso, que busca concientizar sobre la discapacidad y fomentar iniciativas que mejoren la accesibilidad en la localidad.

Celebración y Reconocimiento

Los estudiantes se unieron a sus compañeros y docentes para celebrar su triunfo en un ambiente recreativo, con el respaldo del área de Deportes Municipal y el equipo de la Dirección de Atención Integral a la Persona con Discapacidad.

Impacto y Reflexión

Rocío Duarte Malla, directora de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, resaltó que esta primera edición del concurso superó las expectativas al despertar un gran interés en las comunidades educativas, promoviendo un espacio para discutir sobre las barreras y la importancia de la inclusión desde la visión juvenil.

Un Futuro Prometedor

Duarte Malla también expresó su orgullo por el trabajo del 5° 3°, al destacar la viabilidad y sensibilidad del proyecto presentado. “Es un claro reflejo de la capacidad de los jóvenes para detectar necesidades reales y proponer soluciones creativas”, afirmó.

El reconocimiento al esfuerzo del curso ganador pone de manifiesto un compromiso municipal hacia la inclusión. Los resultados de esta primera edición no solo son alentadores, sino que también crean una base sólida para expandir el proyecto en futuras ediciones, impulsando una agenda institucional que busca construir una ciudad más accesible a través de acciones participativas y con un enfoque social.