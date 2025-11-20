Los Más Codiciados: ¿Quién Obtendrá la Llave?

A medida que se aproxima la renovación del Congreso, el intercambio de despachos se convierte en un tema candente. La disputa entre legisladores salientes y entrantes enciende el ambiente político argentino.

Un Conflicto que Marcó Época

En enero de 2016, Emilio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, tuvo un enfrentamiento significativo con el kirchnerismo al despojar a Máximo Kirchner de su oficina en el Palacio Legislativo. Este acto provocó una crisis que requirió la intervención de seguridad y dejó a militantes ocupando la amplia oficina del líder de La Cámpora.

Una Nueva Era de Entrega de Despachos

Casi una década después, el actual presidente de Diputados, Martín Menem, junto a la titular del Senado, Victoria Villarruel, busca que los legisladores salientes entreguen sus oficinas ante la llegada de nuevos representantes. Sin embargo, existe una tradición que establece que los legisladores salientes deben dejar las llaves a quienes pertenecen a su misma línea política.

El Valor de los Espacios

Este gesto, aunque tradicional, no es inocente; el legislador saliente a menudo incorpora a su asistente o secretaria en el acuerdo, lo que añade un matiz político a la situación. El incidente de Monzó y Kirchner reforzó la estrategia de los nuevos legisladores de ocupar el Congreso en los días previos a su asunción, evitando la experiencia de quienes tuvieron que adaptarse a oficinas improvisadas.

Las Resoluciones de Villarruel

En septiembre, Villarruel implementó una resolución para que 24 legisladores entreguen el mobiliario antes de que expire su mandato en diciembre, incluyendo a aquellos que fueron reelectos. A pesar de su insistencia, los plazos aún no han terminado y ya empiezan a circular rumores en los pasillos del Congreso.

Intercambios y Acuerdos Previos

Se especula que el salteño Juan Carlos Romero podría dejar su oficina en manos de Carlos «Camau» Espínola, mientras que en el Senado se habla de la posibilidad de «acuerdos previos» que necesitarían el visto bueno de la vicepresidenta.

Protocolos y Rivalidades

Martín Menem ha propuesto un nuevo protocolo en la Cámara Baja que obliga a devolver los despachos, bajo la amenaza de sanciones. Sin embargo, se anticipa que los acuerdos y pactos políticos pueden influir en la aplicación de esta normativa.

La Lucha por Espacios Codiciados

Dentro de la Cámara, varios espacios están en la mira. Por ejemplo, la oficina del joven Sharif Menem, que se halla en un primer piso estratégico, podría no ser parte de la disputa. En cambio, otros despachos emblemáticos en juego, como los de figuras prominentes del radicalismo, atraerán la atención de aquellos que buscan apoderarse de los espacios más deseados.

La UCR y su Lucha por los Despachos

Los radicales están especialmente preocupados, ya que muchos de sus miembros ocupan oficinas con vistas privilegiadas a la Plaza Congreso, lugares que han sido el resultado de arduas negociaciones. Con el final de mandato, la UCR se enfrenta a la pérdida de casi todas sus oficinas en el Palacio, lo que pone de manifiesto la lucha por conservar su legado.

Refugios Emblemáticos y Refundaciones

Entre los legisladores que se despiden se encuentra Rodrigo De Loredo, cuyo despacho dedicado a la historia de la UCR se convierte en un punto de interés debido a la placa que recuerda a César «Chacho» Jaroslavsky, una figura icónica del partido. Mientras tanto, se rumorea que el oficialismo busca captar estos espacios, complicando aún más la situación.

Despachos Estrategicamente Codiciados

La competencia no se limita a las oficinas radicales. Martín Menem también tiene en la mira otros espacios como el de María Eugenia Vidal y Silvia Lospennato, ambos con enormes ventajas estratégicas dentro del Congreso. La incertidumbre sobre quién ocupará finalmente estosendas oficinas crea una atmósfera de expectativa y tensión en el ambiente político.