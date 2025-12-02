"Los Osados Secretos de la Era Kirchner"

Revelan Detalles Impactantes sobre el Acopio de Coimas en el Departamento de Recoleta

Un reciente análisis del escándalo de corrupción que involucra a figuras claves de la política argentina ha desenterrado nuevas evidencias sobre el movimiento de dinero ilegal en el país. Los datos apuntan a un departamento en Recoleta, que servía como centro de acopio de fondos provenientes de sobornos.

Un Punto Clave en la Ruta del Dinero

Las investigaciones revelan que, aunque los destinos no eran muchos, el recorrido del dinero ilegítimo mostró signos de que existían lugares dedicados al almacenamiento de efectivo. Según el expediente, el departamento ubicado en Uruguay 1306, piso 5, unidad 7, era uno de los principales puntos de acopio donde se depositaban bolsas y valijas llenas de dólares antes de ser trasladadas a otras locaciones, principalmente al sur del país.

Acusaciones Serias y Estructura de la Asociación Ilícita

El juez Claudio Bonadio ha descrito a Cristina y Néstor Kirchner como los líderes de una asociación ilícita que recaudó aproximadamente 204 coimas. En particular, se señala que el dinero generado por estos sobornos se entregaba a diversas figuras del poder, incluido el propio matrimonio, que utilizaba su residencia de Uruguay 1306 para gestionar estos pagos.

Confesiones que Desnudan el Sistema de Corrupción

Oscar Centeno, antiguo chofer de Roberto Baratta, ha sido una fuente reveladora al detallar cómo Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, recibía regularmente dinero en la Quinta Presidencial durante la noche. Esta operativa, aunque constante, era solo una parte del entramado de corrupción que luego llevaba los fondos a otras propiedades.

Durante el juicio, se presentó evidencia de 87 entregas de dinero que sumaron alrededor de 69 millones de dólares solo en el departamento de Recoleta donde Cristina vivió hasta el intento de atentado en 2022.

Allanamientos y Hallazgos Reveladores

El departamento, objeto de dos allanamientos, se ha convertido en un símbolo del escándalo. En la primera búsqueda se investigó la existencia de espacios destinados al almacenamiento de dinero, mientras que la segunda se centró en la recuperación de 33 obras de arte que ahora están bajo el control de la justicia, en representación de un embargo de 1.700 millones de pesos sobre Cristina Kirchner.

El Testimonio de Testigos Clave

El testimonio de Claudio Uberti, ex titular de Corredores Viales, añade más pruebas al caso. Según su relato, recibió dinero en el departamento de Recoleta en numerosas ocasiones, donde observó Bolsas con grandes cantidades de dinero. Una de las entregas que menciona involucró más de diez kilos de efectivo.

Otro colaborador clave, José López, también afirmó que en 2007 se efectuó una entrega trascendental de ocho millones de dólares en ese mismo departamento, reafirmando el papel del inmueble en la estructura de sobornos.

Conclusiones Impactantes sobre el Funcionamiento del Sistema

El análisis del sistema de recaudación revela que, desde el fallecimiento de Néstor Kirchner, si bien se interrumpieron las entregas de dinero en Recoleta, las empresas seguían aportando fondos a otros funcionarios, con Cristina Kirchner como receptora final.

Además, se ha destacado que este departamento, de acuerdo con información presentada por Austral Construcciones en 2009, fue alquilado a través de cheques, aunque no hay registro de uso por parte de la empresa, lo que sugiere una posible maniobra para desviar dinero.

La trama de corrupción continúa desenredándose, iluminando un oscuro capítulo de la historia política argentina.