Los Pumas luchan, pero caen ante la potencia de Inglaterra

En un emocionante encuentro en el mítico estadio de Twickenham, Los Pumas dejaron todo en la cancha pero no lograron superar a Inglaterra, finalizando el partido con un marcador de 27 a 23.

Un primer tiempo complicado

Desde el inicio, Inglaterra tomó la delantera, anotando rápidamente 10 puntos con un drop de George Ford y un try de Max Ojomoh, quien también aportó con la conversión. La ventaja se amplió aún más a los 25 minutos, cuando Immanuel Feyi-Waboso consiguió otro try, dejando a Argentina en una situación complicada.

Los Pumas, por su parte, no se hicieron sentir hasta el minuto 34, cuando Tomás Albornoz consiguió tres puntos con un penal que parecía darles un respiro.

El despertar de Los Pumas

El segundo tiempo trajo una actitud renovada para Argentina. A solo minutos de iniciado el complemento, Justo Piccardo logró el primer try argentino, seguido de una conversión de Albornoz que redujo la diferencia a 17-10. El equipo, lleno de energía, continuó avanzando y otro penal de Albornoz los puso a solo cuatro puntos de alcanzar a su adversario.

Inglaterra responde

A pesar del impulso argentino, Inglaterra no se quedó de brazos cruzados. En un momento crítico, Henry Slade anotó otro try y Ford, con su conversión, alejó nuevamente a los locales (24-16). Posteriormente, un penal más de Ford incrementó la diferencia a 27-16.

El resurgir final de Los Pumas

Sin embargo, Los Pumas no se rindieron. Rodrigo Isgró, en un momento decisivo, realizó una jugada brillante y logró anotar un try que, junto con la conversión de Carreras, dejó el marcador en 27-23. Aunque la victoria se esfumó en el tiempo restante, el equipo argentino mostró una garra impresionante y dejó entrever su potencial para el futuro.