Los Pumas se rinden ante Inglaterra en Twickenham

¡Inglaterra se enfrenta a Argentina en un duelo épico en Twickenham!

La histórica rivalidad toma un nuevo rumbo cuando Inglaterra reciba a Argentina en un emocionante encuentro de noviembre. Con el desafío de mantener su racha ganadora, los ingleses llegan con la presión de un legado fuerte en su mítico estadio.

El equipo inglés ha demostrado su fortaleza tras triunfar consecutivamente ante potencias como Nueva Zelanda, Fiji y Australia, mientras que Argentina, liderada por el entrenador Felipe Contepomi, busca reponerse de la adversidad con un esquema renovado.

Inicio del partido: dominación inglesa

Desde el primer minuto, Inglaterra mostró su intención de controlar el juego, colocándose rápidamente en ventaja contra Los Pumas. George Ford fue el primero en marcar el tablero con un drop que estableció el 3-0 y, posteriormente, Max Ojomoh interceptó un pase clave para anotar un try, aumentando la diferencia a 10-0.

Oportunidades perdidas para Los Pumas

A pesar de su iniciativa en el ataque, Argentina no logró traducir sus esfuerzos en puntos. En el primer tiempo, tuvo dos ocasiones claras para anotar, pero un knock on de Gallo muy cerca del ingoal y un penal fallido de Santiago Carreras opacaron sus chances de descontar en el marcador.

Cambios en la alineación de Inglaterra

Bajo la capitanía de Maro Itoje, el equipo inglés muestra siete cambios en su formación, dejando afuera a figuras clave como Ollie Cheesum y Jamie George. El entrenador Steve Borthwick ha reforzado el plantel con un enfoque en forwards, preparándose para la intensidad que Los Pumas pueden ofrecer en el terreno de juego.

Fortaleza mental de Argentina en el desafío

A pesar del desafío monumental, Los Pumas llegan con la moral alta tras una victoria convincente sobre Gales y un notable retorno ante Escocia. La carga emocional de jugar en Twickenham, un escenario con tanta historia para Argentina, añade un incentivo adicional para enfrentar a la Rosa. Desde su primer empate en 1978 hasta la memorable victoria en 2006, cada enfrentamiento aquí ha dejado huellas en la historia del rugby argentino.

Un enfrentamiento esperanzador

Ambos equipos están listos para escribir un nuevo capítulo en esta rivalidad. La Rosa, con una alineación renovada, y Argentina, decidida a romper una racha de diez derrotas consecutivas en este desafío, nos brindarán un espectáculo sin dudas emocionante. Este encuentro, parte de la ventana internacional de noviembre, promete ser uno de los eventos más destacados del rugby global.

Formaciones de los equipos

Inglaterra: 1. Ellis Genge, 2. Luke Cowan-Dickie, 3. Asher Opoku-Fordjour, 4. Maro Itoje (C), 5. Alex Coles, 6. Guy Pepper, 7. Sam Underhill, 8. Ben Earl, 9. Ben Spencer, 10. George Ford, 11. Elliot Daly, 12. Max Ojomoh, 13. Henry Slade, 14. Immanuel Feyi-Waboso, 15. Freddie Steward. Suplentes : 16. Theo Dan, 17. Fin Baxter, 18. Will Stuart, 19. Charlie Ewels, 20. Tom Curry, 21. Henry Pollock, 22. Alex Mitchell, 23. Marcus Smith.

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (Subcapitán). Suplentes : Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

Datos del partido:

Competición: Ventana Internacional de Noviembre.

Estadio: Twickenham, Londres.

Árbitro: Pierre Brousset (FFR). Asistentes: Nika Amashukeli (GRU), Sam Grove-White (SRU). TMO: Eric Gauzins (FFR).