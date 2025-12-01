Loser: “Argentina no acumuló reservas, pero el programa con el FMI sigue en pie”

El ex director regional del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, compartió su perspectiva en Canal E acerca del reciente anuncio gubernamental sobre el pago de más de 1.000 millones de dólares a importadores, utilizando las reservas del Banco Central argentino. Su análisis plantea interrogantes sobre el futuro económico del país.

Loser destacó que este desembolso no representa un riesgo sistémico para la economía nacional: “Existen suficientes reservas, por lo que no es un asunto demasiado grave. Esto es una maniobra a corto plazo para saldar la deuda de los importadores y no implica una reducción en la capacidad de pago de Argentina”.

Desafíos en el Cumplimiento de las Metas del FMI

Respecto a si esta decisión podría afectar el cumplimiento de los acuerdos con el FMI, Loser comentó: “Argentina ha cumplido con los requerimientos monetarios y fiscales. Sin embargo, no ha alcanzado las metas de acumulación de reservas, aunque esto no debería poner en peligro el programa con el Fondo”.

Además, el ex director planteó que el FMI podría reprogramar las metas de reservas: “Es probable que esto se ajuste no a finales de este año, sino durante 2026”, indicó. También mencionó la capacidad del país para recurrir a un swap con Estados Unidos como respaldo: “Argentinas tiene la opción de acceder a esos 20.000 millones; su uso hasta ahora ha sido mínimo y sería prudente considerarlo”.

Actualización de las Bandas Cambiarias: ¿Una Necesidad Urgente?

Sobre la política de bandas cambiarias, Loser propuso la posibilidad de eliminar dichas bandas o, al menos, aumentar el nivel de las mismas: “Deberían ajustarse los límites, me gustaría que el techo estuviera entre 50 y 100 pesos por encima del actual”. Aun así, admitió que la demanda de dólares es estacional: “En esta época del año, hay menos exportaciones, por lo que no creo que deban alarmarse”.

El experto también se refirió a un reporte del sector cerealero que menciona una disminución en el ingreso de divisas tras la implementación de retenciones cero: “Desde una perspectiva macroeconómica, tener un superávit fiscal es la mejor contribución que se puede hacer para mejorar la situación de la divisa”. Asimismo, subrayó que el gobierno aún enfrenta limitaciones en su acceso al financiamiento internacional: “El gran desafío es obtener recursos en un contexto de riesgo país elevado, lo cual es crucial para acceder a los mercados”.