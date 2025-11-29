Lospennato se suma a la legislatura porteña: otra baja para el PRO en Diputados

Este 28 de noviembre, Silvia Lospennato anunció que ocupará su cargo como diputada de la Ciudad de Buenos Aires, lo que implica una nueva pérdida de representación para el PRO en el Congreso Nacional.

Una Transición Clave en el Congreso Nacional

La diputada del PRO, Silvia Lospennato, confirmó su asunción como legisladora porteña a través de su cuenta oficial en X. Esto significa que su partido perderá otro asiento en el Congreso, ya que será reemplazada por Lorena Petrovich, quien se unirá a La Libertad Avanza (LLA). “Con alegría, quiero confirmarles que cumpliré con mi palabra y honraré la confianza depositada en mí”, expresó Lospennato.

Desplazamientos en las Filas del PRO

La jornada también trajo anuncios importantes desde Santa Fe, donde Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni, ambos representantes del PRO, se sumaron a las filas de LLA. Ante este éxodo, Lospennato reafirmó su compromiso de defender los valores de la libertad y la educación de calidad en su nueva función.

Impacto de las Elecciones en el PRO

La reciente ola de cambios ha dejado al PRO con solo 14 diputados nacionales a partir del próximo 10 de diciembre, una drástica reducción desde los 35 miembros que tenía al inicio del gobierno de Javier Milei. La situación refleja los efectos negativos de los resultados electorales en octubre y el tránsito de varios legisladores al partido de Milei.

La Incorporación de Razzini a LLA

El partido liderado por Javier Milei dio la bienvenida a Verónica Razzini, quien hasta ahora pertenecía al PRO y se había distanciado para formar el bloque ‘Futuro y Libertad’. “La Diputada Anti Bloqueo se une para ser parte del cambio”, escribió Patricia Bullrich, destacando la capacidad de Razzini para impulsar transformaciones necesarias en el ámbito empresarial.

El Contexto Actual del Congreso

El 3 de diciembre se celebrará una sesión clave para definir las autoridades de la Cámara de Diputados. Martín Menem se perfila para continuar en la presidencia y es crucial determinar quién ocupará la primera minoría, lo que influirá en la distribución de miembros en las distintas comisiones.