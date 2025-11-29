Luis Juez advierte: “Sin autocrítica, el peronismo triunfará en 2027”

La revitalización del espectro político en Córdoba se ha convertido en una misión apremiante para Luis Juez. El senador subraya que el reordenamiento de la oposición es crucial para enfrentar los desafíos provinciales de cara a 2027, un año que vislumbra como decisivo.

Juez, en una entrevista en Modo Fontevecchia, reflexionó sobre su trayectoria electoral, marcando hitos significativos en su carrera. «He sido candidato a gobernador en tres ocasiones: una elección me fue arrebatada, en otra perdí de forma clara en 2011, y en 2023 estuvimos a solo dos puntos de alcanzar el triunfo», recuerda. A sus 62 años, se encuentra en una fase más contemplativa, reconociendo que repetir errores pasados solo conducirá a resultados similares. Este nuevo ciclo demanda una revisión profunda de decisiones, estrategias y relaciones internas.

Un Cambio Necesario

El año 2023 fue un punto de inflexión, ya que la oposición logró por primera vez en 20 años una alianza efectiva entre el juecismo y el radicalismo. Sin embargo, Juez señala que también hubo decisiones erróneas que marcaron la diferencia: «Rodrigo De Loredo decidió no ser mi vicegobernador. Con esa fórmula, ganábamos por 20 puntos, y él prefirió apostar a la intendencia», comenta, insinuando que esta jugada pudo haberles costado el triunfo.

El Dominio del Peronismo en Córdoba

La evaluación de Juez se enmarca dentro de un contexto más amplio que revela el poder del peronismo en Córdoba, que ha mantenido el control por 27 años. Lo describe como un oficialismo «cada vez más consolidado», capaz de mantenerse incluso en circunstancias adversas. A esto se añade un deterioro institucional que, aunque presente, aún debe ser transformado en una oportunidad de cambio.

El senador destaca que la oposición no puede permitirse divisiones ni luchas internas. «En las últimas elecciones, colaboramos con líderes de La Libertad Avanza y tenemos buenos vínculos. No podemos darnos el lujo de excluir a nadie; necesitamos unir fuerzas», enfatiza.

Desafíos y Oportunidades por Delante

Sin embargo, Juez advierte que la tarea es monumental. El peronismo ha perfeccionado una estrategia de fragmentación de la oposición, procurando seducir a diferentes sectores con beneficios específicos y aprovechando las vanidades individuales. «Para 2027, la clave es evitar caer en ese mismo esquema. Si logramos construir una oposición unida, podríamos ver un cambio político significativo en Córdoba», asegura.

Por ello, subraya la necesidad de una autocrítica colectiva: «Sin reconocer lo que faltó, será imposible avanzar». Juez concluye que el futuro político dependerá más de la capacidad de formar un frente amplio y cohesionado que de nombres individuales. El tiempo para el cambio es ahora, y la unidad será el pilar fundamental en la lucha por el poder provincial.