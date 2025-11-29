Luis «Maverick» Petri cita a Tom Cruise de Top Gun en su último posteo

Luis Petri comparte su entusiasmo por la llegada de aviones F-16, prometiendo un renovado futuro para la defensa nacional. Una decisión que reaviva el poder aéreo argentino.

En un emotivo mensaje en Instagram, el ex ministro de Defensa Luis Petri expresó: “La nueva Argentina siente la necesidad de velocidad: para despegar hacia un futuro grande, para volar más alto, para defender nuestro cielo más que nunca”. Acompañado de una imagen vestida como piloto de combate, Petri evocó la famosa frase de «Top Gun» de 1986, donde Tom Cruise declara: “¡Siento la necesidad… la necesidad de la velocidad!”

La Adquisición de los F-16 Fighting Falcon

El gobierno argentino formalizó el año pasado la compra de 24 aeronaves F-16 Fighting Falcon, provenientes de la Royal Danish Air Force. Este significativo acuerdo, firmado en Skrydstrup en presencia del presidente Javier Milei, incluye tanto cazas monoplaza (F-16AM) como biplaza (F-16BM) para el entrenamiento avanzado.

Detalles del Acuerdo y su Impacto Financiero

El contrato abarca además cuatro simuladores de vuelo, ocho motores de respaldo y repuestos garantizados por cinco años, junto con la formación de pilotos y técnicos. El costo de la operación ronda entre 300 y 650 millones de dólares, lo que refleja una inversión notable en modernización militar.

Recuperación de Capacidades Aéreas

Esta compra marca el regreso de Argentina a la operación de cazas supersónicos multifuncionales, algo que no sucedía desde hace varias décadas. La modernización no sólo se limita a los aviones, sino que incluye un sistema integral de mantenimiento y formación, garantizando una operabilidad sostenida a lo largo del tiempo.

Desafíos y Consideraciones

A pesar de la emoción por esta renovación, analistas indican que las aeronaves son de segunda mano, lo que plantea cuestiones sobre su vida útil y los costos de mantenimiento. Además, esta decisión alinea a Argentina con las normativas de defensa occidentales, especialmente con Estados Unidos, dejando de lado otras opciones de aviones de combate como se había evaluado previamente.

Tiempos de Entrega y Preparativos Necesarios

Según el acuerdo, los primeros seis cazas operativos se espera que lleguen a finales de 2025, con el resto entregándose progresivamente hasta 2028. Sin embargo, para que los F-16 sean plenamente operativos, será fundamental completar la infraestructura en el centro aéreo de Tandil y llevar a cabo la capacitación necesaria para el personal de vuelo y mantenimiento.