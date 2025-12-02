Luis Moreno Ocampo analiza el conflicto EE.UU-China a través del Fortnite y Confucio

En un análisis revelador en "Modo Fontevecchia", Luis Moreno Ocampo utiliza la metáfora de Fortnite para describir el peligro que representa el conflicto entre Estados Unidos y China, planteando que una guerra podría significar "el fin del mundo".

Durante su participación en el programa, Moreno Ocampo destacó que el enfoque de EE. UU. y China hacia las relaciones internacionales es profundamente diferente. Según él, mientras que Estados Unidos busca justicia para sus opositores sin someterse a leyes internacionales, China promueve la idea de una «competencia pacífica» basada en la estabilidad, inspirada en principios confucianos.

Lecciones del Pasado: El Juicio a las Juntas Militares

Moreno Ocampo, reconocido por ser el primer fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, recordó el 40º aniversario del juicio a las juntas militares en Argentina, un evento que transformó el país y tuvo un impacto global. Esta conmemoración resalta la importancia del respeto por los derechos humanos en un contexto internacional a menudo marcado por la impunidad.

EE. UU. y la Corte Penal Internacional: Un Relación Tensa

El ex fiscal se cuestionó por qué Estados Unidos, promotor de los juicios de Núremberg, no es parte del Tribunal de La Haya. Resaltó el dilema sobre si tener las fuerzas armadas más poderosas del mundo otorga el derecho a actuar fuera del marco legal internacional. Esta incongruencia genera una sensación de impotencia en un sistema donde los grandes actores evaden la justicia.

Estados Unidos y la Hipocresía Internacional

Moreno Ocampo ahondó en el hecho de que las políticas estadounidenses han estado marcadas por una narrativa de lucha por la justicia que rara vez se aplica a sus aliados. Apuntó que esta duplicidad es un componente central de la política exterior estadounidense, que a menudo se traduce en un enfoque selectivo hacia la ley internacional.

Un Mundo en Conflicto

El diálogo internacional es complicado: dos modelos de resolución de conflictos coexisten. Por un lado, el modelo basado en la ley y la justicia, y por otro, el de la guerra. Este último, con una tradición de miles de años, parece prevalecer cada vez más, lo que provoca un clima de desorden global.

La Carrera Armamentística entre EE. UU. y China

Moreno Ocampo también se refirió al aumento de tensiones entre Estados Unidos y China, señalando que este conflicto podría desencadenar una carrera armamentística peligrosa. En su experiencia, fue testigo de un China que era más cautelosa y centrada en el comercio, pero advirtió que la militarización por parte de EE. UU. podría cambiar ese juego.

Reflexiones sobre el Futuro

Finalmente, Moreno Ocampo instó a entender que los conflictos globales actuales requieren un análisis profundo y alejado de la lógica de la fuerza y el dominio. El diálogo y el compromiso son esenciales para construir un futuro donde la estabilidad y la justicia sean posibles, alejada de metáforas belicosas y juegos destructivos.