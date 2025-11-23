El reciente triunfo de Luis Petri como diputado nacional ha llevado al gobierno a reemplazarlo en el Ministerio de Defensa, cargo que será asumido por Carlos Alberto Presti. Este cambio marca un giro en la dirección de las Fuerzas Armadas y su relación con la política nacional.

La designación de Carlos Alberto Presti como Ministro de Defensa se produce en un contexto en el que el gobierno busca reafirmar el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa nacional. Este oficial, quien actualmente se desempeña como jefe del Estado Mayor General del Ejército, tomará posesión del cargo el 10 de diciembre, justo cuando Luis Petri asuma su nuevo rol como legislador.

Un cambio de paradigma en Defensa

Antes de su asunción, Petri expresó su satisfacción por la elección de Presti, afirmando que representa un cambio de paradigma en la relación entre el gobierno y las fuerzas armadas. “Nos sentimos orgullosos del presente y del pasado de nuestras Fuerzas Armadas”, comentó, subrayando la importancia de esta designación en el contexto actual.

Un enfoque renovado hacia las Fuerzas Armadas

Con esta nombramiento, el gobierno busca distanciarse de las políticas de derechos humanos que primaron en las últimas dos décadas, específicamente en lo que respecta al análisis de los crímenes de la dictadura. Según el nuevo ministro, esta decisión representa el inicio de una gestión exitosa que revaloriza a las fuerzas armadas en lugar de demonizarlas.

La designación de Presti simboliza un fuerte reconocimiento a la trayectoria militar en la política de defensa nacional.

Perfil de Carlos Alberto Presti

El nuevo ministro, Carlos Presti, cuenta con una invaluable experiencia que abarca desde su formación en el Colegio Militar de la Nación hasta numerosos cargos de alta responsabilidad dentro del Ejército. Su carrera incluye la comandancia de la IV Brigada Aerotransportada y diversas misiones de paz en Haití.

Una trayectoria militar sólida

Presti ha demostrado ser un líder con un profundo conocimiento en cuestiones de defensa, lo que le ha permitido llegar al máximo rango de su fuerza. Su reciente ascenso a teniente general ha llegado en un momento crucial, coincidiendo con cambios significativos en la política nacional.

Este nuevo enfoque y la elección de Presti no solo reflejan un cambio en la percepción de las Fuerzas Armadas, sino que también podrían definir el rumbo de la política de defensa en Argentina durante los próximos años.