Lula da Silva anuncia firma del acuerdo UE-Mercosur para el 20 de diciembre en Brasil

Lula da Silva Anuncia la Firma Histórica del Acuerdo Mercosur-Unión Europea

El presidente brasileño reafirmó su compromiso de consolidar uno de los pactos comerciales más importantes del mundo antes de que termine el año.

En una declaración impactante en la cumbre del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el presidente de Brasil, Lula da Silva, confirmó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea será firmado antes de finalizar el año, con fecha prevista para el 20 de diciembre.

“No tengo planes de viajar más este año, salvo a Brasilia o Foz do Iguaçu para formalizar el acuerdo”, comentó Lula, subrayando la relevancia de este pacto de comercio internacional.

Un Acuerdo de Alcance Global

Durante su intervención, Lula destacó que este acuerdo creará la mayor zona de libre comercio a nivel mundial, abarcando a aproximadamente 722 millones de personas y un PIB de 22 billones de dólares. “Posiblemente sea el mayor acuerdo comercial que se haya firmado”, aseguró.

Sincronización con Cumbres Regionales

La fecha indicada coincide con la Cumbre de Líderes del Mercosur, que tendrá lugar en Foz do Iguaçu, ciudad del estado de Paraná, donde Brasil preside actualmente el bloque regional. Lula enfatizó: “Es un momento crucial para ambas partes. Aunque después de la firma quedará mucho trabajo por hacer para maximizar los beneficios, estamos encaminados hacia una firma exitosa”.

Requisitos Previos y Desafíos por Delante

Recientemente, la Comisión Europea aprobó el acuerdo e inició el proceso de ratificación. Sin embargo, el canciller argentino Pablo Quirno se reunió con el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, quien subrayó la necesidad de una cláusula de salvaguarda robusta para poder dar el visto bueno al pacto.